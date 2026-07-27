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Na portugalskej pevnine je všade veľmi vysoké riziko požiaru
Požiare hrozia v súčasnosti vo všetkých okresoch na severe a v strede pevninskej časti Portugalska, ako aj vo Faro v turistami obľúbenom najjužnejšom regióne Algarve.
Autor TASR
Lisabon 27. júla (TASR) - Na celom území pevninského Portugalska platí najvyššie alebo veľmi vysoké riziko vypuknutia lesných požiarov. Zo 278 obcí je strednému alebo vysokému riziku vystavených iba približne 40, ktoré sa nachádzajú pozdĺž pobrežia, vrátane okresov Faro, Lisabon a Porto. Informovala o tom v pondelok agentúra Lusa, píše TASR.
Požiare hrozia v súčasnosti vo všetkých okresoch na severe a v strede pevninskej časti Portugalska, ako aj vo Faro v turistami obľúbenom najjužnejšom regióne Algarve. Vo zvyšku krajiny je riziko veľmi vysoké. Meteorologický úrad Portugalska (IMPA) predpovedá, že zostane vysoké počas celého týždňa.
S výnimkou Fara platí pre všetky okresy najmenej závažná - žltá - výstraha pred horúčavami, ktorú IMPA vydáva v prípade rizika pre určité činnosti závislé od poveternostných podmienok. Maximálne teploty dosiahnu 40 stupňov Celzia v mestách Santarém a Évora, v Lisabone očakávajú 37 stupňov a v Porte 31 stupňov.
Portugalsko podľa tamojších médií už toto leto zažilo intenzívnu sezónu lesných požiarov. Hasiči v uplynulých týždňoch bojovali s viacerými rozsiahlymi požiarmi, ktoré vypukli uprostred opakujúcich sa vĺn horúčav a silného vetra.
V susednom Španielsku vyhnali požiare z domovov už 60.000 ľudí v okolí Madridu, zatiaľ čo ďalších 15.000 evakuovali v provincii Castellóne.
Požiare hrozia v súčasnosti vo všetkých okresoch na severe a v strede pevninskej časti Portugalska, ako aj vo Faro v turistami obľúbenom najjužnejšom regióne Algarve. Vo zvyšku krajiny je riziko veľmi vysoké. Meteorologický úrad Portugalska (IMPA) predpovedá, že zostane vysoké počas celého týždňa.
S výnimkou Fara platí pre všetky okresy najmenej závažná - žltá - výstraha pred horúčavami, ktorú IMPA vydáva v prípade rizika pre určité činnosti závislé od poveternostných podmienok. Maximálne teploty dosiahnu 40 stupňov Celzia v mestách Santarém a Évora, v Lisabone očakávajú 37 stupňov a v Porte 31 stupňov.
Portugalsko podľa tamojších médií už toto leto zažilo intenzívnu sezónu lesných požiarov. Hasiči v uplynulých týždňoch bojovali s viacerými rozsiahlymi požiarmi, ktoré vypukli uprostred opakujúcich sa vĺn horúčav a silného vetra.
V susednom Španielsku vyhnali požiare z domovov už 60.000 ľudí v okolí Madridu, zatiaľ čo ďalších 15.000 evakuovali v provincii Castellóne.