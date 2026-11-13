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Na post lídra demokratov v Senáte USA bude kandidovať Van Hollen
Napriek úspešnými voľbám do Kongresu, v ktorých demokrati 3. novembra získali väčšinu v oboch komorách Kongresu, už viacero demokratov Schumera vyzvalo, aby uvoľnil vedúcu pozíciu.
Autor TASR
Washington 13. novembra (TASR) - Americký progresívny senátor Chris Van Hollen zo štátu Maryland vyzve Chucka Schumera vo vnútrostraníckom hlasovaním o novom lídrovi demokratickej väčšiny v Senáte. Podľa agentúry AP pôjde o prvú volebnú súťaž o post lídra medzi demokratickými senátormi za uplynulé desaťročia, informuje TASR.
„V týchto voľbách nás Američania vyzvali, aby sme napravili ekonomiku, ktorá je nastavená proti pracujúcim ľuďom a poháňaná politickou korupciou. Aby sme to dokázali, potrebujeme nové vedenie,“ napísal Van Hollen na sieti X.
Napriek úspešnými voľbám do Kongresu, v ktorých demokrati 3. novembra získali väčšinu v oboch komorách Kongresu, už viacero demokratov Schumera vyzvalo, aby uvoľnil vedúcu pozíciu.
Schumer tvrdí, že má potrebnú podporu na to, aby voľby vyhral. Tajné hlasovanie sa uskutoční začiatkom decembra. Noví senátori však zložia prísahu až v januári.
Hoci je Schumer favoritom na víťazstvo, kandidatúra Van Hollena poukazuje na rozkol v strane. Marylandský senátor má podporu niektorých z najaktívnejších progresívnych demokratov vrátane novozvoleného senátora Abdula El-Sayeda. Schumera nepodporí ani prominentný ľavičiar Bernie Sanders či michiganská senátorka Elissa Slotkinová.
Podporu mu však vyjadrili napríklad nový senátor Sherrod Brown alebo senátor za štát Maine Angus King. „Chuck Schumer je jedným z hlavných strojcov najúspešnejších volieb v novodobej histórii a nevidím žiadny dôvod na zmenu vedenia, ktoré pomohlo tento úspech dosiahnuť,“ napísal King.
„V týchto voľbách nás Američania vyzvali, aby sme napravili ekonomiku, ktorá je nastavená proti pracujúcim ľuďom a poháňaná politickou korupciou. Aby sme to dokázali, potrebujeme nové vedenie,“ napísal Van Hollen na sieti X.
Napriek úspešnými voľbám do Kongresu, v ktorých demokrati 3. novembra získali väčšinu v oboch komorách Kongresu, už viacero demokratov Schumera vyzvalo, aby uvoľnil vedúcu pozíciu.
Schumer tvrdí, že má potrebnú podporu na to, aby voľby vyhral. Tajné hlasovanie sa uskutoční začiatkom decembra. Noví senátori však zložia prísahu až v januári.
Hoci je Schumer favoritom na víťazstvo, kandidatúra Van Hollena poukazuje na rozkol v strane. Marylandský senátor má podporu niektorých z najaktívnejších progresívnych demokratov vrátane novozvoleného senátora Abdula El-Sayeda. Schumera nepodporí ani prominentný ľavičiar Bernie Sanders či michiganská senátorka Elissa Slotkinová.
Podporu mu však vyjadrili napríklad nový senátor Sherrod Brown alebo senátor za štát Maine Angus King. „Chuck Schumer je jedným z hlavných strojcov najúspešnejších volieb v novodobej histórii a nevidím žiadny dôvod na zmenu vedenia, ktoré pomohlo tento úspech dosiahnuť,“ napísal King.