Na povolebnom proteste v Bielorusku zahynul muž

Minsk 11. augusta (TASR) - Muž zomrel v pondelok večer počas zhromaždení v hlavnom meste Bieloruska Minsk, keď explodovalo výbušné zariadenie v jeho ruke. Informovala o tom polícia a potvrdila prvú obeť na živote na povolebných protestoch. Uviedli to tlačové agentúry AFP a AP.



"Jeden z protestujúcich sa pokúšal hodiť neidentifikované výbušné zariadenie do príslušníkov bezpečnostných síl. V ruke mu explodovalo," oznámilo bieloruské ministerstvo vnútra a dodalo, že muž svojim zraneniam podľahol.



Obeť patrila do davu ľudí, ktorí v pondelok už druhý deň protestovali proti výsledku nedeľných prezidentských volieb.



Autoritársky prezident Alexander Lukašenko, ktorý vládne v krajine už štvrť storočia, bol vyhlásený za oficiálneho víťaza týchto prezidentských volieb a mal by tak zostať v úrade do roku 2025.



Polícia už od nedele násilne zasahuje proti tisícom protestujúcich ľudí, ktorí tvrdia, že voľby boli podvod a zmanipulovali ich tak, aby opozičná kandidátka Svitlana Cichanovská prehrala.