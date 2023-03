Na povstalcami ovládanom severozápade Sýrie očkujú proti cholere

Damask 7. marca (TASR) - Sýrski zdravotníci začali v utorok v provincii Idlib na severozápade krajiny ovládanom povstalcami očkovaciu kampaň proti cholere. Toto opatrenie súvisí so zvýšenými obavami z vypuknutia epidémie cholery po nedávnom ničivom zemetrasení.



Podomové očkovanie bolo naplánované ešte pred zemetrasením zo 6. februára. Začalo sa s ním v utorok a potrvá desať pracovných dní, uviedol predstaviteľ odboru zdravotníctva v Idlibe Rifát Farhat.



Nemenovaní predstavitelia pre agentúru AFP spresnili, že očkovacia kampaň je zameraná na vysoko rizikové oblasti v blízkosti hraníc s Tureckom, ktoré boli pred mesiacom výrazne zasiahnuté otrasmi.



AFP s odvolaním sa na bilanciu OSN spresnila, že okrem obetí na životoch a zranených malo zemetrasenie za následok aj úplné alebo čiastočné zničenie viac ako 10.000 budov na severozápade Sýrie. Tamojšie nemocnice a civilná infraštruktúra boli pritom už roky ničené pri náletoch ruského vojenského letectva a ostreľovaní sýrskej vládnej armády.



V dôsledku zemetrasenia sa teraz tisíce ľudí tiesnia v provizórnych prístreškoch a stanoch so zlým prístupom k čistej vode a zariadeniam osobnej hygieny, čo ich vystavuje vyššiemu riziku infekcie.



Tieto podmienky znamenajú, že "riziko vypuknutia chorôb prudko stúpa", objasnil Ammar Ammar z Detského fondu (UNICEF) pre agentúru AFP. "Pre zraniteľné deti by nárast ochorení prenášaných vodou, ako sú cholera a akútna hnačka, mohol mať katastrofálne následky," upozornil.



OSN v januári - v rámci príprav na očkovaciu kampaň - poslala do severozápadnej Sýrie 1,7 milióna dávok vakcín proti cholere. V oblastiach mimo vládnej kontroly na severe a severozápade Sýrie žijú viac ako štyri milióny ľudí.



AFP pripomenula, že cholera sa zvyčajne prenáša kontaminovaným jedlom alebo vodou a spôsobuje hnačku a zvracanie. Môže sa šíriť v oblastiach, kde chýba riadna kanalizácia a pitná voda.



OSN upozornila, že už pred februárovým zemetrasením v dôsledku vojny v Sýrii zničené takmer dve tretiny úpravní vody, polovica čerpadiel na vodu a tretina vodárenských veží.



Od septembra, keď v Sýrii vypukla prvá epidémia cholery od roku 2009, zaznamenali v oblastiach mimo kontroly sýrskeho režimu najmenej 26 obetí tejto choroby.



Úrady v povstalcami ovládanej oblasti hlásia 565 prípadov tohto mimoriadne virulentného ochorenia. V celej Sýrii bolo podľa OSN zaznamenaných približne 85.000 podozrivých prípadov.