Na pozíciu šéfa Úradu pre štatistiky práce Trump nominoval Antoniho

Washington 12. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v noci na utorok oznámil, že na pozíciu nového šéfa Úradu pre štatistiky práce nominuje ekonóma E. J. Antoniho z vplyvného konzervatívneho think tanku Heritage Foundation. Trump začiatkom augusta z tejto pozície odvolal Eriku McEntarferovú, ktorú bez dôkazov obvinil z falšovania štatistík, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
Trump McEntarferovú z funkcie šéfky inštitúcie, ktorá vypracúva mesačné údaje o zamestnanosti odvolal po tom, čo úrad pod jej vedením vydal štatistku o nových pracovných miestach v krajine. Tá ukázala, že nárast nových pracovných miest sa v júli spomalil a v máji a júni bol oveľa nižší, ako sa predtým uvádzalo.
McEntarferovú, ktorú do funkcie vymenoval bývalý prezident Joe Biden, Trump následne obvinil z manipulácie s údajmi o zamestnanosti pre politické účely. Prisľúbil, že ju nahradí „niekým oveľa kompetentnejším a kvalifikovanejším“.
„Naša ekonomika je na vzostupe a E. J. zabezpečí, aby zverejnené čísla boli čestné a presné,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth. Nomináciu Antoniho do funkcie ešte musí schváliť Senát.
Reuters pripomína, že Antoni pôsobí v Heritage Foundation ako hlavný ekonóm a podieľal sa aj na kontroverznom konzervatívnom Projekte 2025. Cieľom tohto plánu je revízia americkej vlády, ktorá by významne rozšírila právomoci prezidenta.
„Jeho nominácia bude mať za následok nárast dopytu po údajoch zo súkromných zdrojov,“ povedal Joe Brusuelas, hlavný ekonóm spoločnosti RSM US. Alex Jacquez zo spoločnosti Groundwork Collaborative označil Antoniho za „pochlebovača“ a dodal, že jeho výber je „jasným útokom na nezávislé analýzy, ktorý bude mať ďalekosiahle dôsledky na spoľahlivosť ekonomických údajov USA“.
