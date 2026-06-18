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Na Pražskom hrade budú vystavené korunovačné klenoty
Korunu, žezlo a jablko z Korunnej komory v Katedrále sv. Víta slávnostne vyzdvihnú siedmi držitelia kľúčov v pondelok 14. septembra.
Autor TASR
Praha 18. júna (TASR) - Na Pražskom hrade budú v septembri po roku znovu vystavené české korunovačné klenoty, na svojom webe to vo štvrtok oznámil Pražský hrad. Tentokrát sa sprievodná výstava zameria na ich osud po nástupe Habsburgovcov na český trón. Po dlhšom čase budú môcť návštevníci vidieť okrem kráľovskej koruny, žezla a jablka aj kráľovské rúcho. Záujem o túto akciu v uplynulých rokoch podľa prezidenta ČR Petra Pavla ukázal, že má zmysel vystavovať klenoty každoročne, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Koncept výstavy vždy obmieňame, aby sme ponúkli nový pohľad a zaujímavé súvislosti. Výstava tentokrát ponesie podtitul Habsburgovci 500. Návštevníci sa tak vo Vladislavskej sále Starého kráľovského paláca zoznámia s osudmi českých korunovačných klenotov od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trón v roku 1526 do konca 18. storočia,“ priblížila kultúrna a programová riaditeľka Pražského hradu Veronika Wolf.
Ľudia sa tak dozvedia zaujímavosti od chvíle, keď boli klenoty uložené v 16. storočí na Karlštejne, cez ich presun do Viedne počas tridsaťročnej vojny až po slávnostný prevoz naspäť do Prahy v 18. storočí, kde už zostali natrvalo a stali sa jedným zo symbolov českej štátnosti. „Po dlhej dobe bude opäť vystavené kráľovské rúcho používané pri korunováciách českých kráľov v 18. storočí,“ podotkol kurátor Štěpán Vácha z Ústavu dejín umenia Akadémie vied ČR. Výstavu doplnia okrem iného napríklad historické kľúče strážcov korunného archívu.
Korunu, žezlo a jablko z Korunnej komory v Katedrále sv. Víta slávnostne vyzdvihnú siedmi držitelia kľúčov v pondelok 14. septembra. Nasledujúce tri dni budú vyhradené na školské prehliadky, verejnosť si klenoty bude môcť prezrieť od 18. do 28. septembra. Vstup bude bezplatný.
„Čísla hovoria za všetko. Záujem Čechov o vlastnú históriu a štátnosť ma teší, ale hlavne utvrdzuje v tom, že rozhodnutie vystavovať klenoty každý rok má zmysel,“ poznamenal český prezident. Na jeseň roku 2024 navštívilo výstavu viac ako 46.000 ľudí, o rok neskôr to už bolo vyše 51.000.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Koncept výstavy vždy obmieňame, aby sme ponúkli nový pohľad a zaujímavé súvislosti. Výstava tentokrát ponesie podtitul Habsburgovci 500. Návštevníci sa tak vo Vladislavskej sále Starého kráľovského paláca zoznámia s osudmi českých korunovačných klenotov od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trón v roku 1526 do konca 18. storočia,“ priblížila kultúrna a programová riaditeľka Pražského hradu Veronika Wolf.
Ľudia sa tak dozvedia zaujímavosti od chvíle, keď boli klenoty uložené v 16. storočí na Karlštejne, cez ich presun do Viedne počas tridsaťročnej vojny až po slávnostný prevoz naspäť do Prahy v 18. storočí, kde už zostali natrvalo a stali sa jedným zo symbolov českej štátnosti. „Po dlhej dobe bude opäť vystavené kráľovské rúcho používané pri korunováciách českých kráľov v 18. storočí,“ podotkol kurátor Štěpán Vácha z Ústavu dejín umenia Akadémie vied ČR. Výstavu doplnia okrem iného napríklad historické kľúče strážcov korunného archívu.
Korunu, žezlo a jablko z Korunnej komory v Katedrále sv. Víta slávnostne vyzdvihnú siedmi držitelia kľúčov v pondelok 14. septembra. Nasledujúce tri dni budú vyhradené na školské prehliadky, verejnosť si klenoty bude môcť prezrieť od 18. do 28. septembra. Vstup bude bezplatný.
„Čísla hovoria za všetko. Záujem Čechov o vlastnú históriu a štátnosť ma teší, ale hlavne utvrdzuje v tom, že rozhodnutie vystavovať klenoty každý rok má zmysel,“ poznamenal český prezident. Na jeseň roku 2024 navštívilo výstavu viac ako 46.000 ľudí, o rok neskôr to už bolo vyše 51.000.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)