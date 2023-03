SLEDUJEME: Petr Pavel zložil sľub a stal sa novým českým prezidentom

Český novozvolený prezident Petr Pavel so svojou manželkou Evou prichádza na Pražský hrad, kde sa pred jeho inauguráciou koná obed s bývalým českým prezidentom Milošom Zemanom a jeho manželkou, na Pražskom hrade v Prahe 9. marca 2023. Foto: TASR/AP

Hostia čakajú na inauguráciu novozvoleného českého prezidenta Petra Pavla na Pražskom hrade v Prahe 9. marca 2023. Petr Pavel sa vo štvrtok (9. marca) zložením sľubu stane štvrtým prezidentom samostatnej Českej republiky. Foto: TASR/AP

Profil nového prezidenta ČR Petra Pavla



V poradí štvrtým prezidentom samostatnej ČR sa vo štvrtok zložením sľubu oficiálne stal armádny generál vo výslužbe Petr Pavel. V druhom kole porazil expremiéra a podnikateľa Andreja Babiša. TASR v tejto súvislosti prináša profil bývalého najvyššie postaveného českého vojaka v NATO. Oficiálne ohlásil svoju kandidatúru za prezidenta ČR 6. septembra 2022.



Petr Pavel sa narodil 1. novembra 1961 v meste Planá neďaleko Mariánskych Lázní. Vo veku 14 rokov nastúpil na Vojenské gymnázium Jana Žižku z Trocnova v Opave. Po jeho absolvovaní pokračoval v rokoch 1979 až 1983 štúdiom na Vysokej vojenskej škole pozemného vojska vo Vyškove. Ďalšie vojenské a civilné vzdelanie získal na vojenských akadémiách v ČR, v USA a vo Veľkej Británii.



V armáde slúžil pred revolúciou päť rokov vo výsadkovom útvare osobitného určenia. V rokoch 1985 až 1989 bol členom Komunistickej strany Česko-Slovenska (KSČ). Podľa jeho viacerých vyjadrení členstvo vtedy vnímal ako súčasť služby v armáde, ale dnes vie, že to bola chyba.



Po Nežnej revolúcii ďalších desať rokov pôsobil na rôznych funkciách vo vojenskom spravodajstve. V roku 1993 sa zúčastnil misie UNPROFOR v bývalej Juhoslávii. Jeho jednotka, ktorej velil, úspešne oslobodila uprostred chorvátsko-srbského ozbrojeného konfliktu skupinu obkľúčených francúzskych vojakov. Za túto misiu Pavel dostal francúzske najvyššie vojenské vyznamenanie, ako aj najvyššie štátne vyznamenanie - Rád čestnej légie za nevšednú odvahu.



Prvé skúsenosti vo vojenskej diplomacii získal ako zástupca vojenského a leteckého pridelenca ČR v Belgicku, Holandsku a Luxembursku. O niečo neskôr sa vrátil k špeciálnym silám ako veliteľ, keď pripravoval prvú jednotku Armády Českej republiky (AČR) vyčlenenej do NATO. Po vstupe Českej republiky do NATO a neskôr do Európskej únie zastupoval AČR na veliteľstvách v holandskom Brunssume, v belgickom Monse a vo vojenskom výbore EÚ.



Vrcholom Pavlovej vojenskej kariéry bolo vymenovanie za náčelníka Generálneho štábu (AČR) v roku 2012. Následne v roku 2015 sa stal vôbec prvým zástupcom východoeurópskej členskej krajiny Aliancie vo funkcii predsedu Vojenského výboru, ktorý je hlavným vojenským poradcom generálneho tajomníka NATO. V roku 2018 odišiel z AČR a je vo výslužbe. Počas svojej vojenskej služby dostal viacero významných českých a zahraničných vyznamenaní.



Počas prvej vlny pandémie koronavírusu v roku 2020 založil zbierku a iniciatívu "Spolu silnější", ktorá pomáhala ľuďom v prvej línii. Neskôr zostavil expertný tím, s ktorým pripravili českej vláde odporúčania v súvislosti s lepším zvládaním krízy. Zapája sa do dobrovoľníckych aktivít, najmä vo vzťahu k zdravotníckemu systému, sociálnej starostlivosti a vzdelávaním na diaľku. Je ženatý a má tri deti.



Český novozvolený prezident Petr Pavel (uprostred vpravo) so svojou manželkou Evou kráča okolo hostí pred jeho inauguráciou na Pražskom hrade v Prahe 9. marca 2023. Petr Pavel sa vo štvrtok (9. marca) zložením sľubu stane štvrtým prezidentom samostatnej Českej republiky. Foto: TASR/AP

Praha 9. marca (TASR) - Na Pražskom hrade sa začala spoločná schôdza oboch komôr českého parlamentu, počas ktorej zvolený prezident Petr Pavel zloží sľub a stane sa novou hlavou štátu. Na ceremónii vo Vladislavskej sále je prítomných asi 800 pozvaných hostí vrátane Pavlových predchodcov Miloša Zemana a Václava Klausa, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.Krátko po 14.00 h do sály vstúpili najvyšší ústavní činitelia v protokolárnom poradí – predseda Senátu Miloš Vystrčil a predsedníčka Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová, za nimi premiér Petr Fiala a následne predseda Ústavného súdu Pavel Rychetský s manželkou.Potom svoje miesta v predných radoch zaujali bývalí prezidenti Miloš Zeman a Václav Klaus spolu s manželkami a tiež vdova po Václavovi Havlovi Dagmar Havlová.Schôdza by mala trvať približne 50 minút. Potom Pavel s manželkou opustí Vladislavskú sálu a spolu pôjdu pozdraviť ľudí z balkóna na Treťom nádvorí Pražského hradu. Týmto gestom Pavel symbolicky nadviaže na prvého českého prezidenta Václava Havla, ktorý verejnosť zdravil z toho istého miesta. V tomto bode programu avizoval Pavlov tím prekvapenie.V sprievode náčelníka generálneho štábu Karla Řehku pôjde následne špalierom bojových zástav k soche T. G. Masaryka na Hradčanskom námestí, kde položí kvety a pozdraví sa s verejnosťou. Tam by malo nastať ďalšie prekvapenie.O 15.30 h sa začne v Španielskej sále menej formálne stretnutie pri čaši vína, na ktoré je pozvaných asi 2500 hostí. Slávnostný deň sa skončí ekumenickou modlitbou za vlasť a prezidenta v Katedrále svätého Víta.Česká republika je krajinou strednej veľkosti s unikátnou polohou v strede Európy a má tak často striedmejší pohľad na svet než krajiny s mocenskými ambíciami. Česko teda môže byť v zahraničnej politike hráčom stmeľujúcim štáty podobnej rozlohy s rozumným uvažovaním – a takých je v Európe väčšina. Ukrajina ukázala, ze odhodlanie je viac než sila agresora. Jednotný stredoeurópsky hlas je dôležitý, aby pomohol Ukrajine k víťazstvu nad ruskou agresiou. V inauguračnom prejave to vo štvrtok vyhlásil nový český prezident Petr Pavel.Nová česká hlava štátu Petr Pavel plánuje byť aktívny vo funkcii hneď od začiatku. Vo svojom prejave krátko po zložení sľubu na Pražskom hrade vo štvrtok avizoval, čoskoro zverejní svoj plán konkrétnych cieľov na prvých sto dní. Podľa vlastných slov je pripravený radšej byť kritizovaný za príliš aktívny štart, než byť pasívny.Nový český prezident Petr Pavel chce do najvyššej ústavnej funkcie v krajine priniesť dôstojnosť, rešpekt, slušnosť a ďalšie hodnoty, ktoré podľa neho v posledných rokoch zjavne strácali na dôležitosti. Vo svojom inauguračnom prejave vo štvrtok ďalej vyhlásil, že aj v českej politike sa často presadzovali populisti, ktorých úspech sa opieral o manipulácie a šírenie strachu, pričom on na to nikdy nepristúpi. Informuje o tom TASR.Armádny generál vo výslužbe Petr Pavel zložil na Pražskom hrade prezidentský sľub do rúk predsedu Senátu Parlamentu ČR Miloša Vystrčila a stal sa tak v poradí štvrtým prezidentom samostatnej Českej republiky. Informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.V úvode schôdze prehovorila predsedníčka dolnej komory parlamentu Markéta Pekarová Adamová. Na jej výzvu pristúpili k stolu na pódiu Pavel a Vystrčil. Pavel potom s rukou položenou na výtlačku Ústavy ČR vyslovil prezidentský sľub.," vyhlásil pred približne 800 ľuďmi v sále.Svoje slová potvrdil podaním ruky Vystrčilovi. Potom pri stole podpísal listinu s textom sľubu. Jeho podobu spolu s originálnymi doskami z mosadze a duralu vytvorili mladí českí umelci – typografka Petra Dočekalová a dizajnér Karel Matějka. Špeciálne pero na túto príležitosť vyrobil Marek Najvar.Týmto okamihom sa Pavel stal novým českým prezidentom. Počas štátnej hymny bola na Pražskom hrade opätovne vztýčená prezidentská štandarda a z Petřína vojaci odpálili 21 delových sálv.