Na Pražskom hrade svietil v noci nápis Velezrada, Zemana kritizujú

Praha 20. apríla (TASR) - Český prezident Miloš Zeman naklonený Moskve sa stal terčom žartov a v noci na utorok aj kritiky aktivistov za to, že mlčí k diplomatickej roztržke s Ruskom. Napísala to tlačová agentúra AFP.



Obe krajiny si navzájom vyhostili desiatky diplomatov po tom, čo české tajné služby obvinili ruské spravodajské služby z účasti na výbuchu v muničnom sklade v moravskej obci Vrbětice z roku 2014, keď zahynuli dvaja ľudia.



Česká vláda oznámila v sobotu vyhostenie 18 ruských diplomatov a dodala, že prezident Zeman tento krok schvaľuje.



Samotný Zeman, ktorý pestuje blízke vzťahy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, oznámil, že na udalosti zareaguje v televíznom interview v nedeľu 25. apríla.



V pondelok neskoro večer aktivisti premietli na budovu Pražského hradu, kde sídli český prezident, veľký modrý nápis "Velezrada".



"Miloš Zeman ako český prezident uplatňuje dva druhy správania - nečinnosť a velezradu. V posledných hodinách ich obratne kombinuje," napísala skupina "Zastavme velezradu" vo vyhlásení, ktoré koluje na sociálnych sieťach.



Velezrada môže viesť na základe českej ústavy k odvolaniu prezidenta, dodala AFP.



Zeman, 76-ročný ľavicový politik, nedávno loboval v prospech ruskej štátnej jadrovej agentúry Rosatom v strategickej zákazke na výstavbu nového bloku Jadrovej elektrárne Dukovany. Takisto podporoval nákup ruskej vakcíny Sputnik V proti koronavírusu a osobne požiadal Putina o poskytnutie jej dodávok.



Po vypuknutí diplomatickej roztržky sa však česká vláda v pondelok rozhodla vylúčiť Rosatom z tendra a prestala uvažovať aj o nákupe Sputnika.



Medzitým zaplavili internet vtipy na účet Zemana. V jednom z nich sa uvádza, že Zeman čaká na preloženie svojho názoru z ruštiny.



Zemana kritizovali aj za jeho mlčanie v čase, keď do Česka prúdia prejavy podpory od zahraničných lídrov.



Hovorca Zemana Jiří Ovčáček uviedol, že nápis na Pražskom hrade je "hanbou", a dodal, že česká opozícia "šíri nenávisť".