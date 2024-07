Na Pražskom hrade v septembri vystavia korunovačné klenoty

Praha 24. júla (TASR) - Na Pražskom hrade budú opäť vystavené české korunovačné klenoty. V stredu to oznámil hrad s tým, že pri príležitosti sviatku svätého Václava sa budú odteraz vystavovať každoročne. Ide o obľúbenú akciu českej verejnosti, ľudia tradične v radoch čakajú aj niekoľko hodín, aby si klenoty mohli prezrieť, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Výstava českých korunovačných klenotov sa uskutoční v termíne od 17. do 30. septembra 2024. O deň skôr budú slávnostne vyzdvihnuté z Korunnej komory v katedrále svätého Víta, Václava a Vojtěcha a prenesené do Vladislavskej sály Starého kráľovského paláca. Výstava sa na základe rozhodnutia prezidenta bude konať každý rok v nadväznosti na termín štátneho sviatku v septembri," oznámil Pražský hrad.



Výstava pri príležitosti sviatku svätého Václava, ktorý je zároveň Dňom českej štátnosti, bude zadarmo. Ďalšie podrobnosti zverejní Pavlova kancelária neskôr.



České korunovačné klenoty hrad naposledy vystavil ešte za Pavlovho predchodcu Miloša Zemana, a to vlani v januári pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa a 25. výročia vzniku samostatnej Českej republiky. Celkom ich dal Zeman počas svojho desaťročného mandátu vystaviť štyrikrát.



Medzi české korunovačné klenoty patrí Svätováclavská koruna, kráľovské jablko, kráľovské žezlo a korunovačné rúcho. Koruna, žezlo a jablko sú trvalo uložené v Korunnej komore chrámu svätého Víta a rúcho je uchovávané v klimatizovanom depozitári v Zbierkach Pražského hradu.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)