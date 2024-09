Na Pražskom hrade vystavili korunovačné klenoty, novinkou je hologram

Praha 17. septembra (TASR) - Vo Vladislavskej sále Starého kráľovského paláca na Pražskom hrade sú od utorka v rámci osláv sviatku svätého Václava vystavené české korunovačné klenoty. Výstava sa tento rok zameriava na drahokamy, ktorými sú klenoty ozdobené. Ráno už čakali v rade pred palácom desiatky ľudí, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Návštevníci sa na výstavu tento rok dostanú z Hradčanského námestia bránkou do Južných zahrád, cez Býčie schodisko na Tretie nádvorie a do Starého kráľovského paláca. Pražský hrad informoval, že k dispozícii sú na tejto trase aj toalety a možnosť zakúpiť si občerstvenie. Tradične ľudia v rade na klenoty čakajú aj niekoľko hodín.



Výstava je zadarmo. Po naplnení dennej kapacity usporiadatelia zatvoria bránu do Južných záhrad, aby ľudia nečakali v daný deň zbytočne. Hrad tiež upozornil, že čakacia zóna nie je bezbariérová a vstup do Vladislavskej sály nie možný s kočíkom. Návštevníci na invalidnom vozíku sa však do sály dostanú priamo z Tretieho nádvoria.



Novinkou výstavy bude holografická animácia, vďaka ktorej ľudia prvýkrát uvidia kráľovskú korunu v pôvodnom stave. Kráľ Karol IV. z nej dal totiž na konci svojho života odstrániť trinásť zelených smaragdov a šesťdesiat perál a nechal ju osadiť modrými zafírmi, podotkol hrad.



Výstavu korunovačných klenotov si záujemcovia budú môcť prezrieť od utorka až do 30. septembra vždy od 9.00 do 17.00 h. Výnimkou sú štvrtky 19. a 26. septembra, ktoré organizátori vyhradili pre školy. Počas prvého štvrtka sa ostatní návštevníci do paláca nedostanú vôbec, na ďalší štvrtok až od 13.00 h.























(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)