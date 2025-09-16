< sekcia Zahraničie
Na Pražskom hrade vystavili korunovačné klenoty
Autor TASR
Praha 16. septembra (TASR) - Vo Vladislavskej sále Starého kráľovského paláca na Pražskom hrade sú od utorka opäť po roku vystavené české korunovačné klenoty. Výstava s podtitulom „Poklad v temnote“ sa tento rok zameriava na osud kráľovských insígnií počas druhej svetovej vojny. Návštevníci sa tak dozvedia aj príbeh o ich prísne utajovanom prevoze na Slovensko, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Rozhodnutie previezť klenoty z Prahy na bezpečnejšie miesto nastalo pre obavy z hroziaceho vojenského konfliktu a možného bombardovania českej metropoly. Insígnie sa na Slovensko viezli 19. septembra 1938 v debne z dubového masívu a mosadzným kovaním, ktorú môžu návštevníci na mieste vidieť. Klenoty boli pri prevoze zamknuté na štyri rôzne zámky a zapečatené. Ako približuje výstava, ako vhodné miesto na úkryt bola vybraná pobočka Národnej banky Československej v Žiline.
O niekoľko dní neskôr, 30. septembra 1938, však bola podpísaná mníchovská dohoda a vzhľadom na politický vývoj na Slovensku bolo rozhodnuté o ich urýchlenom prevoze naspäť. Klenoty boli nakoniec pred bombardovaním ukryté v románskom podzemí Starého kráľovského paláca, v ktorom bola vybudovaná murovaná komora z tehál a betónového stropu.
V pondelok 15. septembra klenoty z Korunnej komory vyzdvihli siedmi držitelia kľúčov. Kancelária prezidenta republiky vyhradila utorok a stredu na prehliadky pre školákov, verejnosti bude výstava prístupná od štvrtka až do 29. septembra, a to vždy od 9.00 do 17.00 h. Vstup je zadarmo.
Návštevníci sa na výstavu dostanú z Hradčanského námestia bránkou do Južných záhrad a odtiaľ cez Býčie schodisko až na III. nádvorie do Starého kráľovského paláca. Ľudia na invalidnom vozíku môžu ísť na výstavu priamo z III. nádvoria.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
