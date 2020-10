Do prvej e-commerce firmy na pražskej burze môžu investovať aj Slováci

Foto: Pilulka.cz

Boris Kostík Foto: WOOD & Company

Bratislava 7. októbra (OTS) - Pilulka sa v Česku a na Slovensku stala trhovou jednotkou v segmente online predaja lekárenského a obdobného sortimentu vrátane zabezpečenia dopravy k zákazníkom. Vlani spoločnosť dosiahla tržby vyše 51 miliónov eur, z toho zhruba pätinu (10 mil. eur) generovala na Slovensku. Vzhľadom na stabilnýplánuje manažment v roku 2024 tržby vo výške 160 miliónov eur. Počet zákazníkov najväčšej online lekárne by mal dovtedy stúpnuť na 1,6 milióna.Rýchly rast a kondíciu Pilulky dokumentujú aj čísla z prvých šiestich mesiacov tohto roka, keď posilnená koronakrízou medziročne zvýšila tržby až o 45 percent, z toho v kamenných lekárňach vrátane franšízových prevádzok o 33 percent a v online o 68 percent.Pilulka sa aktuálne rozhodla emitovať 20 percent nových akcií. Zároveň sa stáva prvouAkcie firmy sa ponúkajú do 20. októbra 2020 na trhu PX Start, určenom pre progresívne menšie a stredné firmy. V nasledujúcich rokoch plánuje Pilulka prejsť na hlavný trh pražskej burzy a maximálne využiť rastové možnosti, ktoré poskytuje kapitálový trh.hovorí Petr Kasa, spolumajiteľ Pilulky.So vstupom na burzu pomohla Pilulke z pozície finančného poradcu spoločnosť WOOD & Company.uviedol Jan Sýkora, predseda predstavenstva WOOD & Company.Pilulka, ktorá pôsobenie na Slovensku rozšírila po akvizícii Pilulka24.sk v roku 2018, vstupuje na burzu s dopytom približne 150 miliónov českých korún (5,5 milióna eur). V ponuke jev cenovom intervale 350 – 424 CZK za akciu, čím sa investícia stáva zaujímavou príležitosťou aj pre širšiu verejnosť.Nákup akcií možno realizovať prostredníctvom platfotmy Opportunity patriacej pod investičný portál Portu, ktorý je dostupný už aj na Slovensku.vysvetľuje Boris Kostík, riaditeľ investičného bankovníctva WOOD & Company.Minimálny vklad sa odvíja od takzvaného lotu, ktorý je v prípade Pilulky na úrovni 80 kusov akcií. Najnižšia investícia pri jednom lote a maximálnej cene za akciu (424 CZK) tak predstavuje pre slovenského investora približne 1 300 eur.WOOD & Company je súčasťou vlastníckej štruktúry Pilulky od roku 2015, skupina postupne navyšovala svoj podiel na súčasných 31 percent a poskytovala investičné zdroje na rozvoj spoločnosti. Naďalej zostáva akcionárom spoločnosti prostredníctvom spoločnosti All Star Holding. Aj po vstupe na burzu zároveň bude pokračovať súčasný top manažment so zakladateľmi Pilulky, bratmi Petrom a Martinom Kasovcami.. Tie patria v súčasnosti medzi najatraktívnejšie sektory a sú investormi vyhľadávanou súčasťou akciových portfólií. Pilulka tak predstavuje vhodnú alternatívu perspektívneho kapitálového zhodnotenia.