Na predmestí Ľubľany otvorili novú väznicu Dobrunje
Autor TASR
Ľubľana 5. mája (TASR) - V utorok na predmestí Ľubľany slávnostne otvorili novú mužskú väznica Dobrunje s kapacitou 388 väzňov. TASR o tom píše podľa správy agentúry STA.
Končiaca ministerka spravodlivosti Andreja Kokalj poznamenala, že od roku 2005 ide o prvú novú väznicu v Slovinsku, kedy bola otvorená väznica v Koperi.
„Nielenže otvárame nové zariadenie, ale aj uzatvárame dlhé obdobie meškania a nedostatočných investícií a otvárame novú kapitolu vo vývoji väzenského systému,“ vyhlásila.
Zariadenie označila za nový štandard a išlo o jednu z najväčších investícií v slovinskom justičnom systéme v hodnote 86,5 milióna eur. Súčasťou väzenského komplexu s rozlohou 26.000 štvorcových metrov je aj súdna sieň.
Väznica nahradí zastaranú a preplnenú budovu na Povšetovej ulici v Ľubľane s oficiálnou kapacitou 135 väzňov. Podľa novín Dnevnik už boli odtiaľ prevezení do novej väznice väzni z oddelení s minimálnym stupňom stráženia.
Dobrunje je druhou najväčšou väznicou v krajine po väznici Dobe s kapacitou 468 väzňov.
V minulom roku sa počet uväznených v slovinských väzniciach v porovnaní s rokom 2024 znížil približne o 10 percent, čo bolo priemerne 1642 väzňov a zadržaných. Miera obsadenosti dosiahla v druhej polovici roka 110 percent.
Slovinsko napriek tomu zostáva jednou z krajín EÚ s najnižšou mierou uväznenia, hoci počet väzňov v posledných rokoch rastie, najmä v dôsledku prísnejších trestov za pašovanie migrantov.
