Na predmestí Paríža sa do Seiny zrútil autobus, ľudí ťahali z vody
Autobus šoférovala vodička v zácviku, okrem nej bol vo vozidle inštruktor a ďalšie dve osoby. Na mieste boli nasadené záchranárske lode, dron i helikoptéry.
Autor TASR
Paríž 30. apríla (TASR) - Štyroch ľudí vo štvrtok zachraňovali z rieky Seina na parížskom predmestí Juvisy-sur-Orge po tom, čo autobus narazil do zaparkovaného vozidla a zrútil sa do vody. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Autobus prechádzal cez Juvisy-sur-Orge juhovýchodne od francúzskej metropoly, keď zišiel z cesty a za nejasných okolností spadol do Seiny, uviedla pre agentúru AFP miestna prokuratúra.
Autobus šoférovala vodička v zácviku, okrem nej bol vo vozidle inštruktor a ďalšie dve osoby. Na mieste boli nasadené záchranárske lode, dron i helikoptéry. Autobus sa úplne potopil a do vody sa zrútilo aj auto, do ktorého narazil.
Autobus prechádzal cez Juvisy-sur-Orge juhovýchodne od francúzskej metropoly, keď zišiel z cesty a za nejasných okolností spadol do Seiny, uviedla pre agentúru AFP miestna prokuratúra.
Autobus šoférovala vodička v zácviku, okrem nej bol vo vozidle inštruktor a ďalšie dve osoby. Na mieste boli nasadené záchranárske lode, dron i helikoptéry. Autobus sa úplne potopil a do vody sa zrútilo aj auto, do ktorého narazil.