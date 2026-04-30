Štvrtok 30. apríl 2026Meniny má Anastázia
Na predmestí Paríža sa do Seiny zrútil autobus, ľudí ťahali z vody

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Autor TASR
Paríž 30. apríla (TASR) - Štyroch ľudí vo štvrtok zachraňovali z rieky Seina na parížskom predmestí Juvisy-sur-Orge po tom, čo autobus narazil do zaparkovaného vozidla a zrútil sa do vody. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Autobus prechádzal cez Juvisy-sur-Orge juhovýchodne od francúzskej metropoly, keď zišiel z cesty a za nejasných okolností spadol do Seiny, uviedla pre agentúru AFP miestna prokuratúra.

Autobus šoférovala vodička v zácviku, okrem nej bol vo vozidle inštruktor a ďalšie dve osoby. Na mieste boli nasadené záchranárske lode, dron i helikoptéry. Autobus sa úplne potopil a do vody sa zrútilo aj auto, do ktorého narazil.
