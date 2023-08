Na predmestí Sofie za bieleho dňa zastrelili vplyvného podnikateľa

Sofia 14. augusta (TASR) - Popredného bulharského podnikateľa Alexeja Petrova v stredu za bieleho dňa zastrelili na predmestí Sofie. Informovala o tom polícia, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AP.



Žena, ktorá ho sprevádzala, utrpela strelné poranenie a previezli ju do nemocnice. Petrov (61) už bol terčom najmenej dvoch pokusov o atentát.



Bývalý majster v karate a agent štátnej bezpečnosti po páde komunizmu opustil políciu a založil si úspešnú súkromnú firmu. Do roku 2002 sa stal spoločníkom vo vyše 50 ďalších spoločnostiach.



V roku 2010 ho zatkli pre vytvorenie zločineckej skupiny zapojenej do vydierania, výpalníctva, obchodovania s drogami, prania špinavých peňazí a daňových únikov. Prepustili ho na kauciu a neskôr zbavili obvinení, nasledujúci rok dokonca kandidoval v prezidentských voľbách.



V posledných rokoch viedol Petrov jednu z najväčších poisťovacích spoločnosti v krajine. Pracoval aj ako poradca šéfa Štátneho úradu pre národnú bezpečnosť a na univerzite prednášal v odbore ekonomické vedy.



V 90. rokoch 20. storočia boli vraždy verejne známych osôb v Bulharsku bežné, najnovší atentát na verejnosti spoločnosť šokoval.



Petrova sa pokúsili zavraždiť už v roku 2002 a 2015. Za druhý pokus bol odsúdený Ukrajinec Roman Logvinenko, ktorého na podmienku prepustili v máji, uviedlo Radio Bulgaria.