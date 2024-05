Na predvolebnom podujatí v Mexiku sa zrútilo pódium, hlásia obete

Mexiko 23. mája (TASR) - Najmenej štyria ľudia zahynuli a ďalších 15 osôb utrpelo zranenia v stredu večer v mexickom štáte Nuevo León po tom, ako sa na predvolebnom podujatí prezidentského kandidáta Jorgeho Álvareza Máyneza zrútilo pódium. Uviedli to miestni predstavitelia, píše TASR s odvolaním na agentúry Reuters a AP.



K tragédii došlo v meste San Pedro Garza Garcia pri meste Monterrey. Máynez v príspevku na sociálnej sieti napísal, že bol prevezený do nemocnice, no je v poriadku. Zrútenie pódia podľa neho spôsobil silný vietor. Dodal, že zranenia utrpeli aj členovia jeho volebného tímu.



Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador v príspevku na sociálnej sieti napísal, že "posiela objatie rodinným príslušníkom a priateľom obetí".



Na videu z incidentu zverejnenom na sociálnych sieťach je možné pozorovať, ako Máynez stojí na pódiu a dav skanduje jeho meno. Následne sa však rozbehol keď zbadal, ako sa na neho rúti veľká obrazovka a konštrukcia.