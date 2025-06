Na predvolebnom zhromaždení v Bogote postrelili senátora Uribeho

Rechazo absoluto al atentado contra @MiguelUribeT, condeno con total contundencia este vil ataque ocurrido en Bogotá. Atentar contra la vida de un dirigente político es atentar contra el país y su democracia.



Bogota 8. júna (TASR) - Kolumbijského pravicového opozičného senátora a pravdepodobného kandidáta v budúcoročných prezidentských voľbách Miguela Uribeho v sobotu v Bogote postrelili počas predvolebnej akcie. Informovali o tom tamojšie médiá, pričom zdravotníci uviedli, že Uribe bol postrelený trikrát, z toho dvakrát do hlavy. Útok medzičasom odsúdil aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, píše TASR podľa správy agentúry AFP.Podľa medializovaných správ je 39-ročný politik v kritickom stave. Agentúra Reuters však informuje, že jeho zdravotný stav nie je známy. Podľa zdravotníkov, ktorí ošetrovali senátora, utrpel Uribe dve strelné rany do hlavy a jednu do kolena. Po streľbe zadržala polícia jednu osobu, oznámil starosta Bogoty.Uribe je členom opozičnej konzervatívnej strany Demokratické centrum exprezidenta Álvara Uribeho. Reuters poznamenala, že exprezident a senátor sú menovci.Strana vo vyhlásení uviedla, že Miguel Uribe organizoval predvolebnú akciu vo verejnom parku v hlavnom meste. Počas tejto akcie ho postrelili do chrbta. AFP informuje, že video na sociálnych sieťach zachytáva Uribeho prejav a následné výstrely.Vláda ľavicového prezidenta Gustava Petra uviedla, že „odsudzuje útok na Uribeho. „uviedol prezidentský úrad vo vyhlásení. Petro po incidente zrušil svoju plánovanú cestu do Francúzska, informuje AP.Minister obrany Pedro Sánchez na sociálnej sieti X oznámil finančnú odmenu približne 700.000 dolárov za informácie, ktoré by viedli k zadržaniu osôb zodpovedných za útok. Vojenské a policajné vedenie podľa neho rokovalo, abyBývalý kolumbijský prezident Álvaro Uribe tvrdí, žeK streľbe sa na sieti X vyjadril aj šéf americkej diplomacie Rubio. Spojené štáty podľa jeho slov odsudzujú „na Uribeho a vyzval prezidenta Kolumbie navyhlásil Rubio.Uribe je kritikom prezidenta Petra a minulý rok oznámil svoj zámer kandidovať v prezidentských voľbách, ktoré sú naplánované na rok 2026. Je synom novinárky Diany Turbayovej, ktorú uniesol drogový kartel, a zomrela počas nepodarenej záchrannej operácie.