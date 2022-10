Na prepravu áut medzi Ruskom a anektovaným Krymom nasadili 4 trajekty

Kyjev/Londýn 11. októbra (TASR) - Po poškodení Krymského mosta zabezpečujú prepravu áut medzi Ruskom a anektovaným ukrajinským polostrovom Krym aj štyri trajekty. TASR správu prevzala zo stanice BBC, ktorá sa odvolala na ruskú štátnu tlačovú agentúru TASS.



Na Kryme čakalo v čase vydania správy TASS asi 950 áut a na druhom brehu, v Krasnodarskom kraji, bola v rade na trajekt asi tisícka áut.



Vzhľadom na vysoký záujem o tento spôsob prepravy Ruskom dosadené úrady anektovaného Krymského polostrova informovali, že v utorok ráno bol do prevádzky pridaný ešte štvrtý trajekt.



Trajekty sa na plavbu vydávajú každé dve hodiny, pričom spiatočná cesta im trvá štyri hodiny.



BBC pripomenula, že 8. októbra ráno bol Krymský most, známy aj pod názvom Kerčský, poškodený v dôsledku výbuchu, ktorého príčiny nie sú dodnes úplne objasnené. Rusko pripísalo zodpovednosť Ukrajine, ktorá sa však k výbuchu neprihlásila.



Časť podložia vozovky sa v dôsledku výbuchu zrútila do vody. Železničná doprava na moste je už v súčasnosti obnovená, premávka áut je možná len čiastočne.



Pre Rusko je most dôležitý pri zásobovaní počas invázie v južnej časti Ukrajiny. Je tiež symbolom ruskej anexie Krymu z roku 2014. Jeho postavením sa Kremeľ snažil ukázať, že Rusko a Krym sú navždy spojené, uviedla stanica BBC.



K výbuchu na moste došlo napriek tomu, že ruskí predstavitelia doteraz tvrdili, že most je dobre chránený pred všetkými možnými hrozbami, a to zo vzduchu, zeme alebo mora.