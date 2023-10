Na prepravu záložníkov do Izraela spoločnosť El Al pridáva ďalšie lety

Tel Aviv 9. októbra (TASR) – Izraelská letecká spoločnosť El Al pridáva ďalšie lety na prepravu záložníkov do vlasti. TASR informuje na základe pondelkových správ agentúry Reuters.



El Al sa ako národný letecký dopravca snaží zabezpečiť pre čo najväčší počet záložníkov čo najskorší návrat do Izraela, aby sa mohli zapojiť do najrozsiahlejšej mobilizácie v histórii krajiny po sobotnom útoku teroristov z Hamasu, uviedla hovorkyňa spoločnosti EL AL.



Podľa hovorkyne nedošlo k zrušeniu žiadneho letu a mnohé lietadlá spoločnosti smerujúce do aj z Izraela sú plné. Po útokoch militantného hnutia Hamas prišlo v Izraeli o život asi 700 ľudí a niekoľko desiatok bolo zajatých. Izrael odpovedal protiúderom na pásmo Gazy.



Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA), Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) a Izraelský letecký úrad (IAA) vyzvali letecké spoločnosti, aby letecké spojenie neprerušili, ale zvýšili opatrnosť. IAA vyzval letecké spoločnosti, aby "pravidelne kontrolovali aktuálne bezpečnostné informácie" a boli pripravené na oneskorenie pri odbavovaní letov. Lietadlá by preto mali mať dodatočnú zásobu paliva oproti bežnej situácii.



Viaceré letecké spoločnosti síce lety do a z Izraela úplne zrušili, podľa servera Flightradar24 však Letisko Bena Guriona naďalej odbavuje lety viacerých aerolínií.