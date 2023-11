Na prezidenta Interpolu podali v Rakúsku trestné oznámenie

Viedeň 27. novembra (TASR) - Právnici dvoch Britov podali vo Viedni trestné oznámenie na prezidenta medzinárodnej policajnej organizácie Interpol Ahmada Násira Raísího za údajnú spoluúčasť na ich mučení a svojvoľnom zadržiavaní. Podľa agentúry AFP to v pondelok uviedol jeden z právnikov britských občanov.



Briti Matthew Hedges a Ali Issa Ahmad tvrdia, že Raísí ako bývalý vysoký predstaviteľ ministerstva vnútra Spojených arabských emirátov (SAE) nesie zodpovednosť za mučenie a svojvoľné zadržiavanie, ktorému boli podľa svojich slov v tejto krajine vystavení.



Na základe princípu univerzálnej jurisdikcie bola sťažnosť podaná prokuratúre vo Viedni, kde sa bude tento týždeň konať valné zhromaždenie Interpolu, na ktorom sa očakáva aj Raísího účasť.



Rakúska prokuratúra teoreticky môže stíhať zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny a mučenie na základe princípu tzv. univerzálnej jurisdikcie, ktorý umožňuje vyšetrovanie obzvlášť závažných trestných činov bez ohľadu na to, kde boli spáchané.



Hovorkyňa viedenskej prokuratúry pre AFP potvrdila, že sťažnosť bola prijatá a dodala, že je predmetom skúmania, najmä pokiaľ ide o jurisdikciu Rakúska.



"Dúfame, že rakúske úrady budú vyšetrovať a stíhať tieto veľmi závažné obvinenia," uviedol vo vyhlásení právnik Rodney Dixon.



Podanie dvojice Britov je už piate svojho druhu podané na Raísího - sťažnosti naňho boli podané aj v Turecku, Francúzsku, Švédsku a Nórsku.



Hedges bol zatknutý v roku 2018 pre podozrenie, že je britský špión po tom, čo cestoval do SAE na výskum v rámci doktorandského štúdia. V tom istom roku, len niekoľko dní po tom, čo bol v SAE odsúdený na doživotie, bol omilostený a prepustený.



Agentúre AFP povedal, že strávil sedem mesiacov v samoväzbe a bol nútený užívať lieky ako súčasť "veľmi špecifickej stratégie na spôsobenie psychického mučenia". SAE však pred časom popreli akékoľvek zlé zaobchádzanie s Hedgesom.



Ahmad uviedol, že počas mesiaca vo väzbe - v januári 2019 - bol opakovane vystavený bitke. Zadržaný bol údajne za to, že počas futbalového zápasu medzi Katarom a Irakom ako fanúšik podporoval Katar, ktorý je regionálnym rivalom SAE.



Raísí bol za prezidenta Interpolu zvolený v novembri roku 2021 - napriek protestom ľudskoprávnych organizácií. Už v tom období ho vo Francúzsku vyšetrovali pre podozrenie zo zlého zaobchádzania s väzneným disidentom v SAE.