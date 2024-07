Na prezidenta USA kandiduje Doslova Hocikto Iný

Dallas 19. júla (TASR) – Muž z Texasu si nechal úradne zmeniť meno na Literally Anybody Else (Doslova Hocikto Iný), aby sa mohol uchádzať o veľmi ťažko získateľné pracovné miesto – prezident Spojených štátov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry UPI.



Tridsaťpäťročný armádny veterán a druhostupňový učiteľ matematiky, známy v minulosti ako Dustin Ebey, vyhlásil, že sa o post amerického prezidenta uchádza na protest proti dvom súčasným kandidátom, demokratovi Joeovi Bidenovi a republikánovi Donaldovi Trumpovi. Jeho webová stránka uvádza, že sa snaží vyjadriť znechutenie nad systémom, ktorý "častokrát namiesto skutočných riešení uprednostňuje spory medzi dvoma stranami".



Else v Texase nevyzbieral 113.000 podpisov potrebných na zaradenie na hlasovací lístok, preto sa usiluje presvedčiť voličov, aby jeho meno na hlasovací lístok dopísali. Na hlasovací lístok by však mal byť zaradený v štáte Tennessee, kde dostatočný počet podpisov údajne získal.



"Nejde mi o to, aby som priťahoval pozornosť na svoje vlastné rozhorčenie, chcem pritiahnuť a zhromaždiť všetkých, ktorí sú rozhorčení rovnako ako ja," vyhlásil Else pre televíznu stanicu KTRK-TV.



Else si za viceprezidenta vybral Neala Davida Sutza, muža z new Yorku, ktorý v súčasnosti žije vo Švajčiarsku.