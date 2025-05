Na prezidentské voľby bude v Soule dohliadať 6400 policajtov

Soul 28. mája (TASR) - Polícia v juhokórejskom Soule v stredu vyhlásila, že počas prezidentských volieb nasadí približne 6400 ozbrojených policajtov, ktorí budú dohliadať na ich pokojný priebeh a pomáhať s presunom volebných urien. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Jonhap.



Podľa polície bude 6200 policajtov strážiť 2260 hlasovacích staníc počas volebného dňa aj 426 hlasovacích staníc počas predčasného hlasovania vo štvrtok a piatok. To je otvorené pre voličov, ktorí nemôžu voliť v riadnom termíne v utorok 3. júna. Po ukončení hlasovania bude 1250 policajtov vyslaných do okolia 25 centier na počítanie hlasov s cieľom zabezpečiť pokojný priebeh.



V prezidentských voľbách sa rozhodne o nástupcovi prezidenta Juna Sok-jola, ktorého odvolali z funkcie pre decembrový pokus vyhlásiť stanné právo. Týždeň pred prezidentským voľbami v Južnej Kórei v prieskumoch verejnej mienky aj naďalej viedol opozičný líder I Če-mjong so 49-percentnou podporou. Na druhom mieste je kandidát vládnej strany Sila ľudu (PPP) a exminister práce Kim mun-su, za ktorého by hlasovalo 35 percent respondentov.