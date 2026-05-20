Na priemyselné oblasti v Stavropoľskom kraji zaútočili drony
Kyjev zároveň informoval, že 11 ľudí utrpelo zranenia po ruskom útoku na mesto Dnipro
Autor TASR
Moskva 20. mája (TASR) - Priemyselné oblasti v okolí mesta Nevinnomyssk v juhoruskom Stavropoľskom kraji sa stali terčom dronových útokov, uviedol miestny gubernátor Vladimir Vladimirov na platforme Telegram. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Vladimirov neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti k úderu. V tejto oblasti sa však nachádza veľký chemický závod Nevinnomyssky Azot, ktorý bol už v minulosti terčom útokov bezpilotných lietadiel z Ukrajiny.
Kyjev zároveň informoval, že 11 ľudí utrpelo zranenia po ruskom útoku na mesto Dnipro na juhu krajiny a Sumskú oblasť na severe, uviedli tamojšie orgány na Telegrame.
Reuters uvádza, že správy nedokázal nezávisle overiť. Rusko a Ukrajina opakovane popierali, že by zámerne útočili na civilistov.
