Na prípravu dobrovoľníkov na Ukrajine bude dozerať A. Trošev

Moskva 29. septembra (TASR) - Šéf Kremľa Vladimir Putin poveril bývalého náčelníka štábu žoldnierskej Vagnerovej skupiny, plukovníka vo výslužbe Andreja Troševa, aby dozeral na prípravu dobrovoľníckych bojových jednotiek na Ukrajine.



Podľa agentúry AFP to Putin vyhlásil vo štvrtok v Kremli na stretnutí s Troševom a námestníkom ruského ministra obrany Junus-Bekom Jevkurovom.



Svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že Trošev v jednotke tohto typu bojoval viac ako rok a teda má dostatok potrebných skúseností.



"Viete, čo to je, ako sa to robí, viete o problémoch, ktoré je potrebné vyriešiť vopred, aby sa bojové úlohy plnili čo najlepšie a najúspešnejšie," argumentoval Putin.



Okrem toho na stretnutí navrhol prediskutovať aj otázky sociálnej podpory účastníkov tzv. špeciálnej vojenskej operácie (SVO), ako v Rusku označujú útočnú vojnu, ktorú jeho armáda rozpútala voči Ukrajine.



Putin označil za nevyhnutné, aby účastníci SVO mali "absolútne rovnaké" sociálne záruky ako iní ruskí občania. "Pre krajinu nie je podstatné, aký status mala (predtým) osoba, ktorá bojovala a bránila vlasť,“ povedal v tejto súvislosti Putin.



Agentúra Reuters uviedla, že toto stretnutie malo zrejme za cieľ ukázať, že po neúspešnej vzbure časti vagnerovcov vedených Jevgenijom Prigožinom je teraz táto žoldnierska formácia pod kontrolou ruského štátu.



Len niekoľko dní po krátkej vzbure vagnerovcov - došlo k nej 23.-24. júna - Putin žoldnierom ponúkol možnosť pokračovať v boji, ale navrhol, aby velenie od Prigožina prevzal Trošev, známy aj pod prezývkou Sivý (po rusky Sedoj), informoval svojho času denník Kommersant.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre tlačovú agentúru RIA podľa Reuters uviedol, že Trošev teraz pracuje na ministerstve obrany.



Andrej Trošev je veteránom vojen v Afganistane a Čečensku a pochádza z Petrohradu, ktorý je aj Putinovým rodiskom. V roku 2016 mu bolo udelené najvyššie vyznamenanie Hrdina Ruska, a to za útok proti militantom Islamského štátu v sýrskom meste Palmýra.