Na programe klimatického summitu bude aj finančné kompenzovanie

Šarm aš-Šajch 6. novembra (TASR) – Delegáti klimatického summitu OSN (COP27) sa v nedeľu v úvode podujatia dohodli, že budú rokovať o osobitnom financovaní, ktoré by pomohlo najzraniteľnejším krajinám vyrovnať sa s neodvratnými škodami spôsobenými globálnym otepľovaním. TASR o tom informuje na základe servisu agentúr AFP a Reuters.



Je to po prvý raz, čo sa na oficiálny program každoročnej klimatickej konferencie dostane táto otázka, známa ako "straty a škody". Predchádzali tomu výzvy, aby bohaté krajiny vypúšťajúce najviac emisií skleníkových plynov kompenzovali chudobnejšie štáty, ktoré najviac trpia dôsledkami otepľovania, hoci zaň nesú len malú zodpovednosť, približuje AFP.



"Vytvára to po prvý raz v rámci oficiálneho programu COP a Parížskej dohody inštitucionálne stabilný priestor na diskusiu o naliehavej otázke finančných opatrení potrebných na riešenie existujúcich nedostatkov," povedal predseda COP27, egyptský minister zahraničných vecí Sámih Šukrí.



"Všetci vďačíme aktivistom a organizáciám občianskej spoločnosti, ktoré sa vytrvalo dožadovali priestoru na diskusiu o financovaní strát a škôd," doplnil za potlesku delegátov.



Na vlaňajšej konferencii COP26 v Glasgowe krajiny s vysokým príjmom zablokovali návrh na vytvorenie orgánu, ktorý by mal na starosti otázku strát a škôd. Namiesto toho podporili nový trojročný dialóg o financovaní.



Diskusie o tejto téme na programe COP27 sa nebudú týkať zodpovednosti ani záväzného odškodňovania. Majú však viesť k definitívnemu rozhodnutie "najneskôr v roku 2024", povedal Šukrí.



"Zaradenie tejto agendy odráža zmysel pre solidaritu a empatiu pre utrpenie obetí pohrôm vyvolaných klímou," citoval ho Reuters.