Na propalestínskej demonštrácii na Stanforde v USA zasahovala polícia

Washington 5. júna (TASR) - Polícia zadržala 13 propalestínskych demonštrantov, ktorí sa v stredu zabarikádovali v jednej z budov Stanfordskej univerzity v americkom štáte Kalifornia. TASR o tom informuje s odvolaním na správy agentúr AP a Reuters.



Študenti vstúpili do budovy, v ktorej sa nachádza kancelária rektora, približne o 5.30 h miestneho času (14.30 h SELČ), napísal študentský denník The Stanford Daily. Dodal, že ďalších asi 50 študentov sa pred budovou pochytalo za ruky a skandovalo "Palestína bude slobodná, oslobodíme Palestínu".



Policajti zasiahli približne po dvoch hodinách od začiatku demonštrácie a na vstup do budovy použili páčidlo. Zadržaných bolo 13 osôb, ktoré nezákonne vstúpili do budovy, uviedla univerzita vo vyhlásení. "Došlo k rozsiahlemu poškodeniu interiéru a exteriéru budovy," dodala.



Medzi zadržanými študentami je aj reportér The Stanford Daily, informoval denník.



Podobné demonštrácie sa v uplynulých týždňoch rozmohli aj na iných univerzitách v Spojených štátoch a západnej Európe. Študenti žiadajú ukončenie krviprelievania v Pásme Gazy a vyzývajú vedenie univerzít na prerušenie väzieb s Izraelom.