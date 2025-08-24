Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 24. august 2025Meniny má Bartolomej
< sekcia Zahraničie

Na propalestínskej demonštrácií v Bruseli bodli jednu osobu

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Policajný zbor v bruselskej štvrti Ixelles incident potvrdil, no bezprostredne k nemu neposkytol žiadne podrobnosti.

Autor TASR
Brusel 24. augusta (TASR) - V centre Bruselu bola v nedeľu večer počas propalestínskej demonštrácie z dosiaľ neznámeho dôvodu bodnutá osoba, píšu miestne médiá. TASR o tom informuje podľa správy serveru Euronews.

Policajný zbor v bruselskej štvrti Ixelles incident potvrdil, no bezprostredne k nemu neposkytol žiadne podrobnosti. Nie je dosiaľ známy motív, ani či bola bodnutá osoba účastníkom demonštrácie alebo len okoloidúci. Obeť bola po incidente prevezená do nemocnice a podľa portálu 7sur7.be je mimo ohrozenia života. Podozrivého páchateľa medzičasom polícia zatkla.

V nedeľu popoludní sa desiatky ľudí zhromaždili na námestí Zaterdagplein neďaleko populárneho Námestia svätej Kataríny, aby vyjadrili svoju podporu Palestínčanom v Pásme Gazy.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb