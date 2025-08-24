< sekcia Zahraničie
Na propalestínskej demonštrácií v Bruseli bodli jednu osobu
Policajný zbor v bruselskej štvrti Ixelles incident potvrdil, no bezprostredne k nemu neposkytol žiadne podrobnosti.
Autor TASR
Brusel 24. augusta (TASR) - V centre Bruselu bola v nedeľu večer počas propalestínskej demonštrácie z dosiaľ neznámeho dôvodu bodnutá osoba, píšu miestne médiá. TASR o tom informuje podľa správy serveru Euronews.
Policajný zbor v bruselskej štvrti Ixelles incident potvrdil, no bezprostredne k nemu neposkytol žiadne podrobnosti. Nie je dosiaľ známy motív, ani či bola bodnutá osoba účastníkom demonštrácie alebo len okoloidúci. Obeť bola po incidente prevezená do nemocnice a podľa portálu 7sur7.be je mimo ohrozenia života. Podozrivého páchateľa medzičasom polícia zatkla.
V nedeľu popoludní sa desiatky ľudí zhromaždili na námestí Zaterdagplein neďaleko populárneho Námestia svätej Kataríny, aby vyjadrili svoju podporu Palestínčanom v Pásme Gazy.
