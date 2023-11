Na propalestínskej demonštrácii v Mníchove sa zišlo zhruba 5500 ľudí

Mníchov 12. novembra (TASR) - Protestu na podporu Palestínčanov sa cez víkend v bavorskom Mníchove zúčastnilo približne 5500 ľudí. Demonštranti vyzývali na prímerie v Pásme Gazy, kde prebieha vojna medzi palestínskym militantným hnutím Hamas a Izraelom, informuje agentúra DPA.



Propalestínske zhromaždenie s názvom "Stop the War - Freedom for Palestine" (Zastavte vojnu - sloboda pre Palestínu) usporiadala mníchovská vetva hnutia Palestine Speaks (Hovorí Palestína).



Demonštrácia v hlavnom meste Bavorska prebehla v sobotu väčšinou pokojným spôsobom. Podľa polície však bol zaznamenaný aj incident týkajúci sa hesla "Od rieky po more", ktoré často používajú účastníci propalestínskych protestov. V Bavorsku sa naň od piatku vzťahuje zákaz a jeho používanie je trestné.



Toto slovné spojenie pôvodne používala Organizácia za oslobodenie Palestíny (OOP) pre úplné oslobodenie Palestíny od rieky Jordán až po Stredozemné more a zlikvidovanie štátu Izrael. Slogan v posledných rokoch prebralo aj hnutie Hamas.



Niektorí demonštranti prezentovali antisemitské výroky alebo vyjadrovali podporu Hamasu. Miestne orgány opakovane uvádzali tieto prípady ako dôvody úplných zákazov niektorých demonštrácií. To však podnietilo obvinenia, že Nemecko obmedzuje slobody prejavu a zhromažďovania.