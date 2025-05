Na propalestínskom proteste došlo k násiliu, boli zranení policajti

Berlín 16. mája (TASR) - Počas štvrtkového propalestínskeho pochodu v nemeckej metropole Berlín, v štvrti Kreuzberg, došlo k násilným stretom medzi demonštrantmi a políciou. Jeden policajt bol údajne demonštrantami vtiahnutý do davu, kde ho vážne zranili, uviedol policajný hovorca Florian Nath pre agentúru DPA. Informuje o tom TASR.



Policajta ošetril lekár záchrannej služby, poskytol mu kyslík a lieky proti bolesti. Následne ho previezli do nemocnice. Zranení boli údajne aj ďalší policajti, pričom najmenej jeden z nich utrpel zlomeninu ruky.



Podľa hovoru polícia zatkla viac než 30 demonštrantov za rôzne priestupky. Demonštranti hádzali na policajtov viaceré predmety vrátane plechoviek s nápojmi, fliaš, či kameňov. Taktiež ich postriekali červenou farbou. Polícia sa pokúšala dostať dav demonštrantov pod kontrolu. Priniesla aj vodné delo, ale spočiatku ho nepoužila.



Berlínsky starosta Kai Wegner incident odsúdil a útok na policajta označil za „zbabelý, brutálny akt násilia“. Uviedol, že Berlín zostáva otvoreným a tolerantným mestom, no varoval, že „tí, ktorí zneužívajú právo demonštrovať na šírenie nenávisti, antisemitského podnecovania alebo násilia, budú čeliť plnej sile zákona“.



Približne 1100 ľudí v palestínskych farbách sa zišlo pri príležitosti palestínskeho pamätného dňa známeho ako Nakba, počas ktorého si pripomínajú masové vysídlenie státisícov Palestínčanov počas vojny v roku 1948, ktorá viedla k vzniku štátu Izrael.