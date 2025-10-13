< sekcia Zahraničie
Na propalestínskom proteste v Pakistane zahynulo najmenej päť ľudí

Autor TASR
Islamabad 13. októbra (TASR) - Konflikt medzi pakistanskými orgánmi a tisíckami ľudí protestujúcich na podporu Palestínčanov si v pondelok vyžiadal najmenej päť mŕtvych, vrátane jedného policajta. Desiatky ďalších utrpeli zranenia, informovala pakistanská polícia a svedkovia. TASR správu prebrala z agentúry AP.
Polícia v provincii Pandžáb uviedla, že demonštranti začali počas zhromaždenia na jej príslušníkov strieľať, v dôsledku čoho zahynul jeden policajt a ďalší utrpeli zranenia. Okrem nich pri incidente zomreli aj traja protestujúci a jeden okoloidúci.
Demonštráciu zorganizovalo islamistické hnutie Tehríke labbajk Pákistán (TLP). Na videách, ktoré hnutie v pondelok zverejnilo, bolo vidno niekoľko horiacich vozidiel, vrátane nákladného auta, v ktorom sa nachádzali predstavitelia strany.
Tí už od piatka podľa ich slov vedú „dlhý pochod“, ktorý začal vo východnom Pakistane, a demonštranti plánovali pochodovať z mesta Láhaur do metropoly Islamabad. Protest vyústil do násilia už v priebehu víkendu a v sobotu zadržala pakistanská polícia viac ako 100 ľudí.
AP vysvetľuje, že demonštranti plánovali zorganizovať propalestínske zhromaždenie pred americkým veľvyslanectvom v Islamabade. To ešte minulý týždeň pred začiatkom protestu vydalo bezpečnostné varovanie, v ktorom upozornilo na možné narušenia a vyzvalo amerických občanov, aby boli opatrní.
TLP je podľa AP známa organizovaním rušivých a niekedy násilných demonštrácií. Protest na podporu Palestínčanov vyvolal zmiešané reakcie. Niektorí vládu obviňujú z prehnanej reakcie a kritizujú napríklad fakt, že v súvislosti so zhromaždením zablokovala hlavné cesty. Pakistanský námestník ministra vnútra na druhej strane cez víkend vyhlásil, že nerozumie, prečo sa TLP rozhodlo pre násilie namiesto oslavy mieru v Pásme Gazy.
