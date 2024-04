Na propalestínskych protestoch v Los Angeles zadržali vyše 90 ľudí

Los Angeles 25. apríla (TASR) - Viac ako 90 osôb zadržali v stredu počas propalestínskych protestov v areáli University of Southern California (USC) v Los Angeles, informovala polícia. TASR píše na základe agentúry AFP.



Zadržaní boli z dôvodu neoprávneného vniknutia na cudzí pozemok, napísala tamojšia polícia na sociálnej sieti X. Dodala, že pri zásahu nedošlo k žiadnym zraneniam. Polícia zostane na mieste aj počas štvrtka.



USC v priebehu noci informovala, že protest sa skončil a areál bude až do odvolania zatvorený. Vstúpiť doň budú môcť len pedagógovia, zamestnanci a študenti školy po predložení preukazu totožnosti.



Propalestínska demonštrácia na USC bola jednou z posledných, na ktorej došlo ku konfrontácii medzi políciou a študentmi protestujúcimi proti rastúceho počtu obetí izraelskej vojny proti palestínskemu hnutiu Hamas v Pásme Gazy.



Protesty sa začali na Kolumbijskej univerzite v New Yorku, kde minulý týždeň polícia zadržala desiatky osôb. Demonštrácie prebiehali aj na Yaleovej univerzite v štáte Connecticut a ďalších.



Niektorí protestujúci údajne vyzývajú na násilie voči židovským študentom. Antisemitizmus na univerzitách odsúdili univerzity aj americký prezident Joe Biden.