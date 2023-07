Na proteste pred parlamentom v Štokholme znovu podpálili korán

Štokholm 31. júla (TASR) - Dvaja muži zapálili v pondelok pred parlamentom vo švédskej metropole Štokholm posvätnú knihu islamu korán. Reportér tlačovej agentúry AFP o tom informoval ako očitý svedok. Podobné protesty v minulosti vyvolali napätie medzi Švédskom a krajinami Blízkeho východu.



Salwán Múmíká a Salwán Nadžim do koránu kopali a dupali po ňom, potom jeho stránky zapálili a prudko ho zatvorili. Podobne to urobili aj na proteste pred hlavnou mešitou v Štokholme koncom júna. Dvojica takto protestovala aj pred irackým veľvyslanectvom v Štokholme 20. júla, korán vtedy nezapálili.



Účastníci protestu dúfajú, že takto dosiahnu zákaz koránu vo Švédsku, píšu miestne médiá.



"Podpálim ho veľakrát, kým ho nezakážete," povedal pre noviny Expressen Salwán Nadžim.



Švédsko malo napäté diplomatické vzťahy s niekoľkými blízkovýchodnými krajinami už po predchádzajúcich protestoch, na ktorých sa okrem iného znesväcoval korán.



Švédska polícia predtým zdôraznila, že povolenia dáva ľuďom iba na usporiadanie verejných zhromaždení, a nie na problematickú činnosť z hľadiska islamu vykonávanú počas týchto akcií. Oba predchádzajúce protesty viedli k veľkému hnevu a odsudzujúcim vyhláseniam.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorého súhlas je rozhodujúci pre kandidatúru Švédska na vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO), vyjadril hlboký hnev nad podpaľovaním koránu.