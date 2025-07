Na proteste prívržencov Palestine Action zadržali vyše 20 ľudí

Londýn 5. júla (TASR) - Vyše 20 ľudí zadržali na sobotnom proteste v centre Londýna, kde sa zišli prívrženci propalestínskej skupiny Palestine Action. Došlo k tomu v deň, keď v Británii vstúpil do platnosti zákaz tejto skupiny, píše TASR podľa agentúry AP.



Aktivistická skupina prehrala v piatok súdny spor, ktorým sa na poslednú chvíľu snažila zablokovať predmetný zákaz, ktorý tak o polnoci vstúpil do platnosti. Vláda skupinu zakázala na základe protiteroristickej legislatívy, pričom ju označila za teroristickú organizáciu.



Tvrdia, že skupina presadzuje občiansku neposlušnosť, avšak nenásilne. Skupina sa v Británii dlhodobo zameriava na zbrojársky priemysel, pričom odsudzuje britskú podporu Izraela.



Malá skupina jej prívržencov sa v sobotu zišla pri soche Mahátmu Gándhího na námestí Parliament Square v Londýne. V rukách držala transparenty s nápisom: „Som proti genocíde. Podporujem Palestine Action.“ Polícia skupinu obkľúčila a niekoľkých z účastníkov z námestia vyviedla. Svedkovia opísali, ako jednu ženu, ktorá najskôr ležala na zemi v putách, zobrali do policajnej dodávky.



Londýnska Metropolitná polícia zásah zdôvodnila tým, že Palestine Action je zakázaná skupina a ona musí konať, ak sa porušuje zákon. AP približuje, že označenie tejto skupiny za teroristickú na základe zákona z roku 2000 znamená, že členstvo v nej aj jej podpora sú trestným činom, za ktorý hrozí až 14-ročné väzenie.



Vláda sa pre zákaz - ktorý následne odobril parlament - rozhodla po tom, ako aktivisti z tejto skupiny vnikli 20. júna na leteckú základňu Brize Norton v strednom Anglicku a poškodili dve lietadlá britského Kráľovského letectva (RAF) typu Airbus Voyager. Skupina tvrdí, že takto protestovala proti pokračujúcej vojenskej podpore Izraela zo strany britskej vlády.



Zmienené lietadlá poškodila páčidlami, ako aj posprejovaním červenou farbou. Podľa polície tak spôsobila škody za zhruba sedem miliónov libier (8,1 milióna eur). V súvislosti s prípadom zadržali a budú stíhať štyroch ľudí vo veku 22 až 35 rokov.