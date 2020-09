Na proteste proti opatreniam v Melbourne zadržali 17 ľudí

Melbourne 5. septembra (TASR) - Austrálska polícia v meste Melbourne zadržala v sobotu viac 17 ľudí, ktorí demonštrovali proti epidemiologickým opatreniam v rozpore s nariadeniami, aby zostali doma, píše agentúra AFP.



Nepovoleného protestu sa zúčastnilo niekoľko stoviek ľudí. Dvaja zadržaní zdvíhali ruky v nacistickom pozdrave a kričali "Heil Dan", čím prirovnávali premiéra austrálskeho štátu Viktória Daniela Andrewsa k nacistickému vodcovi Adolfovi Hitlerovi.



Protest sa uskutočnil pri pamätníku druhej svetovej vojny. Ten si okrem iného pripomína Austrálčanov, ktorí počas vojny prišli o život. Demonštranti sa následne presunuli do blízkeho parku, kde ich obkľúčila polícia a protest rozohnala.



Polícia uvádza, že udelila približne 160 pokút za porušenie epidemiologických opatrení. Ďalšie by mali účastníkom prísť v nasledujúcich dňoch. Viacerí účastníci protestu pre AFP uviedli, že opatrenia sú prehnané. Niektorí nazvali pandémiu "podvodom".



"Sme v meste (Melbourne), v ktorom je odpoveď (voči pandémii) od Daniela Andrewsa horšia ako to, čo sa v skutočnosti deje," povedala jedna z protestujúcich.



Demonštrácia prebehla v rámci tzv. "Dňa slobody", ktorý zorganizovali odporcovia opatrení na internete. Ďalšie protesty prebehli v mestách Sydney či Byron Bay, v ktorých polícia zadržala ďalších 14 ľudí.



Austrália dosiaľ zaznamenala viac ako 26.200 prípadov nákazy a 748 súvisiacich úmrtí. Najťažšie je epidémiou zasiahnutý práve štát Viktória.



Andrews pred protestom ľudí vyzval, aby zostali doma a varoval, že podujatia môžu ohroziť zmiernenie opatrení, ktoré by vláda mala predstaviť v nedeľu.



"Nie je to bezpečné, nie je to rozumné a nie je to v súlade so zákonom," uviedol.



"V skutočnosti je to absolútne sebecké".