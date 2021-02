Na proteste proti policajným hliadkam v Grécku zadržali 30 ľudí

Solún 22. februára (TASR) - Vyše 30 ľudí zadržala v pondelok polícia pri potýčke s demonštrantami, ktorí protestovali v gréckom meste Solún proti zavedeniu policajných hliadok na univerzitách. Informovala o tom agentúra AP.



Protestujúci obsadili na niekoľko hodín rektorát tamojšej univerzity. Situácia sa vyhrotila, keď do budovy vtrhla polícia a snažila sa ich odtiaľ vyhnať.



Grécky parlament nedávno schválil zákon, ktorý umožňuje polícii hliadkovať v univerzitných areáloch. Ľavicová opozícia však legislatívu považuje za "nedemokratickú" a verejne vyjadruje podporu protestujúcim študentom a zamestnancom univerzít.



Legislatívou sa zrušil desaťročia platný zákaz vstupu polície do areálov univerzít. Stredopravicová vláda pri predkladaní zákona argumentovala tým, že zmienený zákaz študenti zneužívali na organizovanie násilných protestov, v niektorých prípadoch aj na páchanie trestnej činnosti.



Vyučovanie na gréckych univerzitách dlhodobo narúšajú útoky na ich zamestnancov, ktoré sú často pripisované mládežníckym organizáciám pôsobiacim pri politických stranách. Na základe nového nariadenia bude vstup do areálov univerzít umožnený len študentom, pedagógom, iným univerzitným zamestnancom či návštevám.



Demonštrácie proti novému zákonu, ktoré majú často násilný charakter, prebiehajú v najväčších gréckych mestách už niekoľko týždňov. Prítomnosť policajtov na pôde univerzít je v Grécku citlivou témou. Počas diktatúry v rokoch 1967-74 sa totiž často stávalo, že bezpečnostné zložky fyzicky napádali študentov, čo malo v niektorých prípadoch až smrteľné následky.