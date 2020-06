Na proteste proti rasizmu v Londýne demonštranti zranili 14 policajtov

Londýn 7. júna (TASR) - Štrnásť policajtov utrpelo zranenia počas sobotňajších protestov proti rasizmu v centre Londýna. Uviedla to v nedeľu komisárka londýnskej metropolitnej polície Cressida Dicková, ktorá správanie demonštrantov označila za "šokujúce a úplne neprijateľné".



V centre britskej metropoly sa v sobotu zišli tisíce ľudí, aby vyjadrili svoj hnev nad smrťou Afroameričana Georga Floyda. Agentúra Reuters informovala, že až na potýčku menšej skupiny účastníkov protestu s políciou mala demonštrácia prevažne pokojný priebeh.



"Som hlboko zarmútená, že niekoľko demonštrantov sa včera večer v Londýne správalo voči polícii násilne, pričom zranili 14 policajtov," uviedla vo vyhlásení Dicková. Podľa jej slov bolo ich správanie "šokujúce a úplne neprijateľné".



Polícia ďalej uviedla, že na protestoch na začiatku týždňa utrpelo zranenia 13 policajtov a zatkla aj k niekoľko osôb.



Ďalšie protesty sa očakávajú aj v nedeľu. Komisárka varovala, že protesty by mohli zvýšiť riziko šírenia ochorenia COVID-19 a vyzvala demonštrantov, aby našli iný spôsob, ako vyjadriť svoje názory bez toho, aby vyšli do ulíc Londýna.



George Floyd zomrel 25. mája v americkom meste Minneapolis pri zásahu belošských policajtov, keď ležal spútaný na zemi a jeden policajt mu niekoľko minút kľačal na krku. Zatknutý sa sťažoval, že nemôže dýchať, nakoniec prestal rozprávať a v nemocnici ho vyhlásili za mŕtveho. Jeho smrť vyvolala v mestách po celých USA protesty, ktoré prerástli do násilností.