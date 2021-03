Na proteste proti reštrikciám v Londýne zadržali najmenej 13 ľudí

Londýn 20. marca (TASR) - Najmenej 13 ľudí zadržala britská polícia na sobotňajšej demonštrácii proti epidemiologickým reštrikciám, ktorá sa konala v centre Londýna. Zvyšných demonštrantov vyzvala, aby sa rozišli. Väčšina zo zadržaných porušila platné opatrenia, uviedla stanica Sky News s odvolaním sa na vyhlásenie londýnskej Metropolitnej polície.



Tisícky demonštrantov vyšli do ulíc v deň, keď vyše 60 poslancov britského parlamentu požiadalo ministerku vnútra Priti Patelovú o zmiernenie reštrikcií vzťahujúcich sa na demonštrácie. Na čele davu demonštrantov, ktorý sa zišiel napoludnie v londýnskom Hyde Parku, bol aj Piers Corbyn, brat bývalého lídra Labouristickej strany Jeremyho Corbyna.



Spravodajkyňa Sky News uviedla, že polícia rýchlo zasiahla už v Hyde Parku, na začiatku demonštrácie, kde zadržala asi šiestich ľudí a vyzvala na rozchod približne 400-500 zhromaždených, ktorí si tam prišli vypočuť prejav Piersa Corbyna.



Demonštranti niesli transparentmi s nápismi ako "Prestaňte našich životy našich detí" a podobne, pričom pochodovali z Hyde Parku do štvrti Westminster, kde sídli vláda aj parlament.



Niektorí z demonštrantov sa snažili vytlačiť z cesty policajtov, a tak na mieste došlo k potýčkam. Mnohí protestujúci nemali na tvárach nasadené ochranné rúška, uvádza Sky News.



K demonštrácií v Londýne došlo v rovnaký deň, ako vyše 60 poslancov podpísalo list adresovaný ministerke Patelovej, v ktorom ju žiadali o uvoľnenie reštrikcií vzťahujúcich sa na demonštrantov. List je iniciatívou hnutí Liberty a Big Brother Watch. Patelovú v liste vyzvali, aby vydala špecifické usmernenia, ako má polícia zasahovať na protestoch, uvádza stanica BBC.



Iniciatívu podnietil zásah londýnskej Metropolitnej polície proti účastníkom minulotýždňovej pietnej spomienky, ktorá sa konala na pamiatku nedávno zavraždenej Sarah Everardovej.



Policajti podľa záberov na sociálnych sieťach zadržali a spútali viacerých účastníkov zhromaždenia, čo vyvolalo kritiku naprieč celým politickým spektrom. Štyroch ľudí zatkli za priestupky proti verejnému poriadku a porušenie protipandemických opatrení.



V liste sa uvádza, že takýmto "šokujúcim scénam" sa dalo celkom vyhnúť, ak by vláda vydala pre políciu príslušné usmernenia a zabezpečila, aby boli protesty vyňaté zo zákazu zhromažďovania, ktorý aktuálne platí v krajine vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu.