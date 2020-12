Na proteste proti spornému bezpečnostnému zákonu vypuklo násilie

Muž drží poster počas demonštrácie 5. decembra 2020 v Paríži. Veľké davy ľudí sa zapojili v sobotu do demonštrácie v Paríži na protest proti policajnej brutalite a spornému navrhovanému bezpečnostnému zákonu, ale aj proti nezamestnanosti a sociálnej neistote. Foto: TASR/AP

Paríž 5. decembra (TASR) - Na masovom proteste proti novému navrhovanému bezpečnostnému zákonu vypuklo v sobotu v Paríži násilie, už druhý po sebe idúci víkend. Demonštranti sa dostávali do potýčok s políciou, podpaľovali vozidlá a rozbíjali výklady obchodov. Informovala o tom agentúra AFP.Pravidelné týždenné celoštátne protesty sa stávajú veľkým problémom pre vládu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, pričom napätie zosilnelo aj po bitke černošského hudobného producenta Michela Zeclera políciou minulý mesiac.Na zhromaždení boli neprehliadnuteľní i členovia takzvaného hnutia žltých viest, ktorého protesty proti nerovnoprávnemu postaveniu ľudí vo Francúzsku spôsobili problémy Macronovej vláde v zime na prelome rokov 2018-2019.Demonštranti na sobotňajšom pochode smerom na parížske centrálne Námestie republiky rozbili výklady supermarketu, realitnej kancelárie a banky na Gambettovej ulici a podpálili tam aj niekoľko áut.Hádzali tiež predmety do policajtov, ktorí zareagovali použitím slzotvornému plynu. Opakovali sa teda násilné scény z protestov z minulého víkendu proti návrhu sporného bezpečnostného zákona, ktorý by obmedzil právo zhotovovať a zverejňovať zábery tvárí policajtov pri výkone služby.Niektorí demonštranti použili predmety ponechané na uliciach a vytvorili z nich provizórne barikády, ktoré potom podpálili.Protestujúci, z ktorých niektorí odpálili dymové bomby a hádzali petardy, skandovali heslá ako "Políciu každý nenávidí".Minister vnútra Gérald Darmanin napísala na Twitteri, že polícia zatiaľ zadržala v Paríži 22 ľudí. Polícia tiež uviedla, že čelilaParížsky protest proti novému bezpečnostnému zákonu bol jedným zo stovky protestov, plánovaných na sobotu po celej krajine.Do ulíc bolo vyslaných množstvo policajtov, aby zabránili situácii, aká nastala pred týždňom na demonštrácii v Paríži, keď zranenia utrpeli desiatky ľudí.Organizácie na ochranu slobody médií a ľudských práv vedú protesty už celé týždne. Chcú, aby vláda stiahla alebo prepracovala návrh zákona, ktorý zabraňuje nakrúcanie policajtov - argumentujú, že by bolo ťažšie trestne stíhať prípady zneužitia právomocí.Francúzska vláda pred niekoľkými dňami oznámila, že prepracuje túto spornú časť článku 24 navrhovaného bezpečnostného zákona. Obmedzenie by sa týkalo i médií. V návrhu zákona sa však nachádza množstvo ďalších sporných opatrení, napríklad rozsiahlejšie sledovanie a zaznamenávanie demonštrácií policajnými kamerami, a to aj pomocou dronov.Vláda vysvetľovala, že navrhovaný zákon bude lepšie chrániť políciu.