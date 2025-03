Na proteste v Argentíne došlo k násilným stretom s políciou

Buenos Aires 13. marca (TASR) - Najmenej 124 ľudí bolo zadržaných a ďalších 46 utrpelo zranenia počas potýčok, ktoré vypukli v stredu večer v Buenos Aires medzi demonštrantmi a políciou. K násilnostiam došlo na proteste proti úsporným opatreniam vrátane nízkych dôchodkov, ktoré zaviedla vláda pravicového prezidenta Javiera Mileia. Do potýčok s políciou sa dostali mnohí futbaloví fanúšikovia či aj dôchodcovia, píše TASR podľa agentúry DPA.



Polícia použila slzotvorný plyn, gumové projektily aj vodné delá proti demonštrantom, ktorí zase na policajtov hádzali kamene a podpálili jedno policajné auto i viacero odpadkových košov. Podľa argentínskeho denníka La Nación bolo zadržaných najmenej 150 osôb.



Argentínske ministerstvo vnútornej bezpečnosti v stredu neskoro večer oznámilo, že zadržaných bolo 124 osôb. Uviedlo tiež, že do nemocnice previezli so zraneniami 26 príslušníkov mestských bezpečnostných síl a polície, vrátane jednej osoby, ktorá utrpela strelné zranenia a podstúpila operáciu.



Rezort informoval aj o ďalších 20 zranených osobách vrátane jednej vo vážnom stave, ktoré označil za demonštrantov. Miestne médiá však uvádzajú, že v kritickom stave je fotograf, ktorého trafil do hlavy kanister so slzotvorným plynom, keď na proteste fotil.



Zmienené ministerstvo tiež uviedlo, že na proteste sa zúčastnilo množstvo radikálnych futbalových fanúšikov. Podľa médií sa na demonštrácii pred budovou Kongresu, argentínskeho parlamentu, zúčastnili aj členovia rôznych ľavicových skupín či odborov.



Argentínske odborové hnutie CGT tvrdí, že Mileiova vláda protest "násilne, nezmyselne a nezákonne" potlačila. Políciu obviňuje z brutality a spôsobenia zranení demonštrantom, dôchodcom, novinárom, či dokonca aj len okoloidúcim.



Potlačenie protestu označil za "divoké, nezákonné a vopred premyslené" aj Axel Kicillof, guvernér provincie Buenos Aires. Na sociálnej sieti X označil takéto konanie za útok na základné demokratické práva. "Zatiaľ čo fotograf bojuje o život, hovorcovia vlády klamú, ospravedlňujú násilie a šíria nenávisť. Toto autoritárske besnenie musí urýchlene prestať," dodal.



Argentínsky prezident Milei sa ujal svojej funkcie v decembri 2023 a následne inicioval radikálne reformy. Prepustil tisíce štátnych zamestnancov a masívne obmedzil sociálne služby. Jeho úsporné opatrenia síce výrazne znížili infláciu, no zároveň utlmili ekonomiku krajiny. V kedysi bohatej Argentíne žije momentálne pod hranicou chudoby vyše 50 percent obyvateľov, približuje DPA.



Úsporné opatrenia sa za ostatný rok najviac dotkli seniorov, približuje agentúra AFP. Zvyšovanie dôchodkov totiž ani zďaleka nedosahuje mieru inflácie v krajine, pričom takmer 60 percent dôchodcov dostáva len minimálnu penziu, predstavujúcu mesačne zhruba 312 eur. Protesty dôchodcov sa v Argentíne pravidelne konajú v stredu a zvyčajne prilákajú desaťtisíce ľudí. Opakovane na nich dochádza k násilným zásahom polície. Tento týždeň podporu protestom deklarovalo aj niekoľko futbalových klubov.