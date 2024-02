Na proteste v Moskve zadržali miestnych aj zahraničných novinárov

Moskva 3. februára (TASR) - Ruská polícia v sobotu zadržala približne 20 miestnych aj zahraničných novinárov, ktorí v Moskve pokrývali protest manželiek a partneriek Rusov mobilizovaných do bojov na Ukrajine. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Polícia novinárov zadržala, keď natáčali partnerky vojakov, ako kráčajú na Červené námestie v Moskve. Na videozáznamoch z miesta je následne vidieť, ako polícia odvádza novinárov v žltých vestách s nápismi PRESS do policajných dodávok. Potvrdil to aj jeden zo zadržaných novinárov z AFP.



Partnerky Rusov bojujúcich na Ukrajine organizujú protesty pred Kremľom už niekoľko týždňov. Od ruskej vlády žiadajú, aby ich partnerom umožnili návrat domov.



Hnutie začali príbuzní približne 300.000 záložníkov ruských ozbrojených síl, ktorých povolali do vojny na Ukrajine po vyhlásení čiastočnej mobilizácie v septembri 2022.



Štátne médiá v Rusku tieto protesty ignorujú. Pre Kremeľ predstavujú mimoriadne nepríjemnú záležitosť pred marcovými prezidentskými voľbami, v ktorých sa ruský prezident Vladimir Putin uchádza o svoje piate funkčné obdobie, píše AFP.