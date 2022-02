Na proteste v Paríži zadržali takmer stovku ľudí

Paríž 13. februára (TASR) - Polícia vo francúzskej metropole Paríž zadržala 97 ľudí v spojitosti so sobotňajším protestom proti epidemiologickým opatreniam vlády. Vo väzbe sa v nedeľu nachádzalo stále 81 osôb. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.



Tisíce demonštrantov z celého Francúzska, ktorých inšpirovali protesty kamionistov blokujúcich v Kanade hraničné priechody do USA, sa v sobotu pokúsili svojimi vozidlami zablokovať dopravu v hlavnom meste. Stovky z nich v nedeľu pokračovali do Bruselu.



Demonštranti približne 100 vozidlami dočasne zablokovali kruhový objazd Champs-Élysées, kým ich policajti rozohnali slzotvorným plynom. Desiatky ľudí zostali na známej triede a v neďalekom lesoparku Bois de Boulogne až do skorého nedeľného rána.



Podľa prokuratúry bol medzi zadržanými aj Jerôme Rodrigues, jeden z vedúcich predstaviteľov protestov tzv. žltých viest, ktoré zachvátili Francúzsko v rokoch 2018 a 2019.



Medzi demonštrantami sú odporcovia vakcinácie proti covidu žiadajúci zrušenie očkovacieho preukazu, ktorý je vyžadovaný pri vstupe do mnohých verejných miest, ale aj Francúzi nahnevaní na čoraz vyššie ceny energií, ktoré sú podľa nich ranou pre rodiny s nízkymi príjmami, komentuje AFP.



Na niekoľkých miestach v okolí Paríža sa cez noc utáborilo viac ako 400 vozidiel. Organizátori vyzvali ľudí, aby v pondelok zamierili do Bruselu na veľkú demonštráciu, uviedol policajný zdroj.



Belgicko protest zakázalo a jeho premiér Alexander de Croo vyzval potenciálnych účastníkov, aby "išli protestovať do svojej vlastnej krajiny".