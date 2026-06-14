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Na proteste v Ženeve proti summitu G7 vypukli zrážky s políciou
Výtržníci tiež spôsobili škody na viacerých budovách.
Autor TASR
Ženeva 14. júna (TASR) – Medzi protestujúcimi proti summitu skupiny G7 a políciou vypukli v nedeľu v Ženeve zrážky, ku ktorým došlo aj blízko tamojšieho sídla OSN. Protesty sa konali deň pred začiatkom summitu G7 v neďalekom francúzskom mestečku Évian. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Menšie skupiny protestujúcich, z ktorých mnohí boli oblečení v čiernom a mali na tvárach masky, hádzali fľaše, kamene, kusy cementu či petardy na policajtov, ktorí reagovali slzotvorným plynom a vodnými delami. Výtržníci tiež spôsobili škody na viacerých budovách.
Protest proti lídrom skupiny G7, ktorí sa stretnú na trojdňových výročných rokovaniach v pondelok, sa začal pokojne okolo 15.30 h. Demonštranti mávali transparentmi s nápismi ako „Nie G7 a všetkým imperialistickým alianciám“ či „Zrušte G7“ a kričali rôzne slogany na podporu Palestínčanov, klimatických opatrení, feminizmu alebo antikapitalistické odkazy.
Krátko po začiatku pochodu sa však skupiny protestujúcich oblečené v čiernom pokúšali preniknúť cez bariéry chrániace budovy popri trase demonštrácie.
Ženevské úrady nasadili v uliciach značný počet policajtov v obave, že sa zopakuje násilie, aké mesto zažilo pri podobnom summite v Éviane v roku 2003.
Okolo 19.00 h polícia odhadla počet demonštrantov na 20.000, z nich 600 boli podľa nej radikálni protestujúcich z tzv. čierneho bloku.
Menšie skupiny protestujúcich, z ktorých mnohí boli oblečení v čiernom a mali na tvárach masky, hádzali fľaše, kamene, kusy cementu či petardy na policajtov, ktorí reagovali slzotvorným plynom a vodnými delami. Výtržníci tiež spôsobili škody na viacerých budovách.
Protest proti lídrom skupiny G7, ktorí sa stretnú na trojdňových výročných rokovaniach v pondelok, sa začal pokojne okolo 15.30 h. Demonštranti mávali transparentmi s nápismi ako „Nie G7 a všetkým imperialistickým alianciám“ či „Zrušte G7“ a kričali rôzne slogany na podporu Palestínčanov, klimatických opatrení, feminizmu alebo antikapitalistické odkazy.
Krátko po začiatku pochodu sa však skupiny protestujúcich oblečené v čiernom pokúšali preniknúť cez bariéry chrániace budovy popri trase demonštrácie.
Ženevské úrady nasadili v uliciach značný počet policajtov v obave, že sa zopakuje násilie, aké mesto zažilo pri podobnom summite v Éviane v roku 2003.
Okolo 19.00 h polícia odhadla počet demonštrantov na 20.000, z nich 600 boli podľa nej radikálni protestujúcich z tzv. čierneho bloku.