Na proteste za ochranu klímy v Berlíne sa zúčastnila aj Thunbergová

Mladá švédska environmentálna aktivistka Greta Thunbergová počas klimatického štrajku hnutia Fridays for Future v nemeckom Berlíne 19. júla 2019.

Svetoznáma aktivistka Thunbergová vyhlásila, že sa nikdy nevzdá a verí, že tak neurobia ani ostatní, keďže podľa jej slov ide o otázku života a smrti.

Berlín 19. júla (TASR) - Švédska aktivistka za ochranu klímy Greta Thunbergová sa v piatok zúčastnila na proteste za boj proti klimatickej zmene v nemeckej metropole Berlín. Informovala o tom agentúra AP.



Thunbergová povedala, že "mladí ľudia majú pocit, že musia obetovať svoje vzdelávanie na to, aby mohli protestovať proti ničeniu svojej budúcnosti".



Keďže dospelí za klimatickú krízu neprebrali zodpovednosť, v uliciach po celom svete preto musia počas piatkových protestov demonštrovať mladí ľudia, ktorí kvôli tomu niekedy vynechajú i školu.



Jedna z účastníčok protestu niesla napríklad transparent s textom "klimatická kríza nebude čakať, kým zmaturujem".



Svetoznáma aktivistka Thunbergová vyhlásila, že sa nikdy nevzdá a verí, že tak neurobia ani ostatní, keďže podľa jej slov ide o otázku života a smrti.



Thunbergová prišla na protest za boj voči klimatickej zmene do Berlína už druhýkrát. V niekoľkominútovom prejave sa prihovorila aktivistom i študentom, ktorí ju obdarili potleskom.



Mladá Švédka, ktorá dlhodobo protestovala pred švédskym parlamentom a žiadala, aby politici urobili viac v boji proti klimatickej zmene, inšpirovala hnutie Piatky za budúcnosť, ktoré do konca školského roka organizovalo pravidelné piatkové demonštrácie mládeže.