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Na protestoch v Indii došlo k zrážkam medzi políciou a demonštrantami
Demonštrácie v uplynulých týždňoch nabrali na sile a podľa Reuters predstavujú najväčšiu výzvu zo strany mladých ľudí voči premiérovi Naréndrovi Módimu od jeho nástupu k moci v roku 2014.
Autor TASR
Naí Dillí 23. júla (TASR) - V indickej metropole Naí Dillí vyšli v stredu opäť do ulíc tisíce demonštrantov, ktorí požadovali odstúpenie ministra školstva Dharméndra Pradhána. Medzi protestujúcimi a bezpečnostnými zložkami došlo k viacerým zrážkam, pričom polícia použila aj slzný plyn a obušky. Vo štvrtok o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na políciu a svedkov, píše TASR.
Podľa miestnych médií sa v centre Naí Dillí zhromaždilo viac ako 10.000 ľudí, ktorí kričali rôzne heslá alebo mávali indickými vlajkami.
Neskôr večer došlo aj k násilnostiam, pričom niektorí demonštranti údajne zaútočili na políciu kameňmi a plastovými fľašami. Agentúra ANI s odvolaním sa na políciu informovala, že niekoľkých príslušníkov previezli so zraneniami do nemocnice.
Na sieti X sa tiež šírili videá, na ktorých bolo vidno zrážky protestujúcich s políciou, ktorá následne použila slzný plyn a obušky. Reuters sa tieto videá nepodarilo bezprostredne overiť.
Protesty, ktoré trvajú už približne mesiac, organizuje satirické hnutie Ľudová strana švábov (CJP) v reakcii na únik otázok prijímacích skúšok, ktorý v máji postihol približne dva milióny študentov. Hnutie sa zaviazalo, že v demonštráciách bude pokračovať, až kým nedosiahne svoj hlavný cieľ - rezignáciu ministra školstva.
„Zatiaľ to trvá 25 dní. Aj keby to malo trvať 25 mesiacov, je to prijateľné, no my sa odtiaľto nepohneme,“ povedal zakladateľ CJP Abhidžít Dipke v stredu v prejave k protestujúcim.
Demonštrácie v uplynulých týždňoch nabrali na sile a podľa Reuters predstavujú najväčšiu výzvu zo strany mladých ľudí voči premiérovi Naréndrovi Módimu od jeho nástupu k moci v roku 2014. Agentúra konštatuje, že nárast popularity hnutia CJP odzrkadľuje frustráciu mladých Indov z viacerých problémov v krajine, ako je napríklad aj nedostatok pracovných miest.
V reakcii na neustály tlak zo strany demonštrantov usporiadala Módiho vláda jedno kolo rokovaní s vodcami CJP a uistila ich, že ich požiadavky budú zohľadnené. Vláda tiež ponúkla, že tieto otázky prerokuje v parlamente a začne reformy systému skúšok.
„Nič nie je dôležitejšie ako blaho a budúcnosť našej mládeže,“ uviedol Módi podľa agentúry AFP v stredu na sociálnych sieťach a prisľúbil potrestanie osôb, ktoré boli zapojené do úniku otázok. „Tí, ktorí sa pokúšajú poškodiť budúcnosť našej mládeže, nebudú ušetrení,“ dodal premiér.
Podľa miestnych médií sa v centre Naí Dillí zhromaždilo viac ako 10.000 ľudí, ktorí kričali rôzne heslá alebo mávali indickými vlajkami.
Neskôr večer došlo aj k násilnostiam, pričom niektorí demonštranti údajne zaútočili na políciu kameňmi a plastovými fľašami. Agentúra ANI s odvolaním sa na políciu informovala, že niekoľkých príslušníkov previezli so zraneniami do nemocnice.
Na sieti X sa tiež šírili videá, na ktorých bolo vidno zrážky protestujúcich s políciou, ktorá následne použila slzný plyn a obušky. Reuters sa tieto videá nepodarilo bezprostredne overiť.
Protesty, ktoré trvajú už približne mesiac, organizuje satirické hnutie Ľudová strana švábov (CJP) v reakcii na únik otázok prijímacích skúšok, ktorý v máji postihol približne dva milióny študentov. Hnutie sa zaviazalo, že v demonštráciách bude pokračovať, až kým nedosiahne svoj hlavný cieľ - rezignáciu ministra školstva.
„Zatiaľ to trvá 25 dní. Aj keby to malo trvať 25 mesiacov, je to prijateľné, no my sa odtiaľto nepohneme,“ povedal zakladateľ CJP Abhidžít Dipke v stredu v prejave k protestujúcim.
Demonštrácie v uplynulých týždňoch nabrali na sile a podľa Reuters predstavujú najväčšiu výzvu zo strany mladých ľudí voči premiérovi Naréndrovi Módimu od jeho nástupu k moci v roku 2014. Agentúra konštatuje, že nárast popularity hnutia CJP odzrkadľuje frustráciu mladých Indov z viacerých problémov v krajine, ako je napríklad aj nedostatok pracovných miest.
V reakcii na neustály tlak zo strany demonštrantov usporiadala Módiho vláda jedno kolo rokovaní s vodcami CJP a uistila ich, že ich požiadavky budú zohľadnené. Vláda tiež ponúkla, že tieto otázky prerokuje v parlamente a začne reformy systému skúšok.
„Nič nie je dôležitejšie ako blaho a budúcnosť našej mládeže,“ uviedol Módi podľa agentúry AFP v stredu na sociálnych sieťach a prisľúbil potrestanie osôb, ktoré boli zapojené do úniku otázok. „Tí, ktorí sa pokúšajú poškodiť budúcnosť našej mládeže, nebudú ušetrení,“ dodal premiér.