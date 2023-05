Na protestoch v Pakistane zadržali takmer 1000 ľudí

Islamabad 10. mája (TASR) - Takmer 1000 ľudí bolo zadržaných v najľudnatejšej pakistanskej provincii Pandžáb, odkedy v utorok vypukli násilné protesty po zatknutí bývalého premiéra Imrana Chána. V stredu to oznámila tamojšia polícia, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Polícia uviedla, že naprieč provinciou Pandžáb zatkla 945 osôb. Počas násilností bolo zranených 130 príslušníkov poriadkových síl.



Pakistanské úrady nariadili v reakcii na potýčky vypnutie mobilného internetu a obmedzili tiež prístup na hlavné sociálne platformy, píše agentúra DPA. Na žiadosť ministerstva vnútra boli v utorok zablokované sociálne siete Twitter, Facebook i YouTube, povedal hovorca Pakistanského telekomunikačného úradu (PTA). Dodal, že nie je jasné, ako dlho tieto obmedzenia potrvajú.



K reštrikciám prístupu na sociálne siete došlo po tom, čo sa na nich rozšírili videá zachytávajúce násilnosti a útoky na vojenské zariadenia v krajine. Zatvorené boli okrem toho vzdelávacie inštitúcie vo väčších mestách vrátane metropoly Islamabad.



Imrana Chána (70) zadržali v utorok v budove súdu v Islamabade, kam sa dostavil v súvislosti s obvineniami vo viacerých prípadoch korupcie. V stredu sa má uskutočniť jeho vypočutie na súde v Islamabade, ktorý z bezpečnostných obáv dočasne zriadili na mieste, kde ho zadržiavajú, uviedla vláda. Sudca má rozhodovať o tom, že vo väzbe zostane do 14 dní.



Pakistanská polícia v utorok rozháňala účastníkov protestov v niekoľkých mestách vrátane Láhaur na východe krajiny a Karáčí na juhu vodnými delami a slzotvorným plynom. V juhozápadnom meste Kvéta prišla o život najmenej jedna osoba a desiatky ľudí utrpeli zranenia v rôznych častiach krajiny, píše agentúra AP.



Chánovo Pakistanské hnutie za spravodlivosť (PTI) apelovalo na demonštrantov, aby zachovali pokoj po tom, čo jeho podporovatelia zaútočili na vojenské veliteľstvo v meste Rávalpindí neďaleko Islamabadu. Ďalší protestujúci sa snažili vniknúť do rezidencie premiéra Šáhbáza Šarífa v meste Láhaur; iní zaútočili na vozidlá vezúce vojakov. Polícia ani vojaci dosiaľ na demonštrantov nestrieľali, podotkla AP.



Pakistan sa zmieta v politickej nestabilite od apríla 2022, keď parlament Chánovi vyslovil nedôveru.