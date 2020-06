Na protestoch proti rasizmu sa v európskych mestách zišli tisíce ľudí

Rím/Madrid/Londýn/Budapešť 7. júna (TASR) - Tisíce ľudí vyšli v nedeľu do ulíc viacerých európskych miest, aby protestovali proti rasizmu a uctili si pamiatku Afroameričana Georgea Floyda, píše agentúra AP.Protesty pod mottom Black Lives Matter (Na životoch černochov záleží), ktoré odkazovali na rovnomenné celoamerické hnutie bojujúce za práva Afroameričanov, sa konali v Ríme, Madride, Londýne i Budapešti.Priebeh protestu na námestí Piazza del Popolo v centre Ríma bol pokojný, pričom väčšina demonštrantov mala na tvárach rúška v rámci ochrany pred novým druhom koronavírusu.V Madride sa niekoľko tisíc demonštrantov zhromaždilo pred americkou ambasádou. Na mieste boli prítomní aj policajti, ale atmosféra protestu bola pokojná. Ako píše AP, vzhľadom na značný počet účastníkov bolo zložité dodržiavať požadované odstupy.Tisíce ľudí zaplnili aj námestie v Barcelone. Podobné protesty v Španielsku sa konali aj v ďalších menších mestách.V Londýne už druhý deň po sebe protestovali tisícky ľudí pred veľvyslanectvom USA. V súvislosti so sobotňajšou demonštráciou v centre Londýna, počas ktorej utrpelo zranenia 14 policajtov, existovali obavy z násilností aj počas nedeľnej demonštrácie.Starosta Londýna Sadiq Khan v nedeľu vyzval demonštrantov, aby sa správali v súlade so zákonom a dodržiavali povinné odstupy. Podľa AP väčšina demonštrantov však túto výzvu nerešpektovala.Vyše tisíc ľudí sa zišlo aj na proteste neďaleko americkej ambasády v Budapešti. Demonštranti podľa agentúry AFP držali transparenty s nápisom "Polícia všade - spravodlivosť nikde", pričom mnohí z nich si na osem minút pokľakli na koleno.V rámci prejavu solidarity s demonštráciami v Spojených štátoch, ktoré vyvolalo zabitie Afroameričana Georgea Floyda, protestovali v sobotu v mnohých mestách po celom svete desaťtisíce ľudí.Floyd zomrel 25. mája v americkom meste Minneapolise pri zásahu belošských policajtov, keď ležal spútaný na zemi a jeden policajt mu niekoľko minút kľačal na krku. Zatknutý sa sťažoval, že nemôže dýchať, nakoniec prestal rozprávať a v nemocnici ho vyhlásili za mŕtveho. Jeho smrť vyvolala v mestách po celých USA protesty, ktoré prerástli do násilností.