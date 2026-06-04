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Na protestoch proti škrtom v školstve v Belgicku vypukli násilnosti
Učitelia protestujú už od začiatku týždňa a vo štvrtok ráno sa k demonštráciám pridali aj študenti.
Autor TASR
Brusel 4. júna (TASR) - Študenti protestujúci v uliciach Bruselu proti kontroverzným škrtom vo francúzskojazyčnom školstve sa vo štvrtok dostali do konfliktu s políciou. Demonštranti sa snažili preniknúť do parlamentu francúzskej komunity aj do sídla belgického premiéra a polícia proti nim musela použiť vodné delá. TASR o tom informuje podľa portálu Politico.
Učitelia proti škrtom v rozpočte na školstvo vo francúzsky hovoriacich regiónoch Belgicka protestujú už od začiatku týždňa a vo štvrtok ráno sa k demonštráciám pridali aj študenti.
Reagujú tak na rozhodnutie vlády francúzskej komunity, ktorá chce v oblasti školstva v najbližších rokoch ušetriť 300 miliónov eur. Školstvo tvorí približne tri štvrtiny celkového rozpočtu komunity, čím je zďaleka najväčšou výdavkovou položkou, pripomína agentúra Belga.
Valérie Glatignyová, ministerka školstva vo francúzskej komunite, preto navrhla škrty v oblasti školských pomôcok, výrazné zvýšenie školného na vysokých školách a zrušenie trvalých pracovných pomerov v tomto sektore. Učitelia na druhom a treťom stupni stredného školstva by navyše museli vyučovať 22 hodín týždenne namiesto 20, a to bez zvýšenia platu.
Do ulíc preto vyšlo približne 2000 nespokojných ľudí. Videá a fotografie zverejnené na sociálnych sieťach zachytávajú demonštrantov, ktorí podpaľovali elektrické kolobežky a rozbíjali výklady obchodov a autobusových zastávok v blízkosti hlavnej stanice v Bruseli. Polícia zasiahla vodnými delami a slzotvorným plynom, aby ich rozohnala.
Policajti tiež zablokovali ulice v blízkosti sídla federálnej vlády pod vedením premiéra Barta de Wevera a parlamentu francúzskej komunity. Podľa miestnych médií sa demonštranti pokúsili vniknúť do budovy násilím, v čom im zabránila polícia. Ďalší demonštranti sa zhromaždili pred policajnými zátarasami na ulici Wetstraat, niekoľko metrov od de Weverovej rezidencie, a potom sa vydali smerom na sever po jednej z hlavných ciest, kde zapálili svetlice a narušili dopravu.
Georges-Louis Bouchez, predseda stredopravej strany Reformné hnutie, obvinil učiteľov z podnecovania študentských protestov. „Chápem, že učitelia sú nahnevaní, že majú obavy a že majú otázky. Ale toto je neprimerané. Musia sa vrátiť do tried a prestať podnecovať mládež, a to aj na základe dezinformácií,“ povedal pre VRT News.
Učitelia proti škrtom v rozpočte na školstvo vo francúzsky hovoriacich regiónoch Belgicka protestujú už od začiatku týždňa a vo štvrtok ráno sa k demonštráciám pridali aj študenti.
Reagujú tak na rozhodnutie vlády francúzskej komunity, ktorá chce v oblasti školstva v najbližších rokoch ušetriť 300 miliónov eur. Školstvo tvorí približne tri štvrtiny celkového rozpočtu komunity, čím je zďaleka najväčšou výdavkovou položkou, pripomína agentúra Belga.
Valérie Glatignyová, ministerka školstva vo francúzskej komunite, preto navrhla škrty v oblasti školských pomôcok, výrazné zvýšenie školného na vysokých školách a zrušenie trvalých pracovných pomerov v tomto sektore. Učitelia na druhom a treťom stupni stredného školstva by navyše museli vyučovať 22 hodín týždenne namiesto 20, a to bez zvýšenia platu.
Do ulíc preto vyšlo približne 2000 nespokojných ľudí. Videá a fotografie zverejnené na sociálnych sieťach zachytávajú demonštrantov, ktorí podpaľovali elektrické kolobežky a rozbíjali výklady obchodov a autobusových zastávok v blízkosti hlavnej stanice v Bruseli. Polícia zasiahla vodnými delami a slzotvorným plynom, aby ich rozohnala.
Policajti tiež zablokovali ulice v blízkosti sídla federálnej vlády pod vedením premiéra Barta de Wevera a parlamentu francúzskej komunity. Podľa miestnych médií sa demonštranti pokúsili vniknúť do budovy násilím, v čom im zabránila polícia. Ďalší demonštranti sa zhromaždili pred policajnými zátarasami na ulici Wetstraat, niekoľko metrov od de Weverovej rezidencie, a potom sa vydali smerom na sever po jednej z hlavných ciest, kde zapálili svetlice a narušili dopravu.
Georges-Louis Bouchez, predseda stredopravej strany Reformné hnutie, obvinil učiteľov z podnecovania študentských protestov. „Chápem, že učitelia sú nahnevaní, že majú obavy a že majú otázky. Ale toto je neprimerané. Musia sa vrátiť do tried a prestať podnecovať mládež, a to aj na základe dezinformácií,“ povedal pre VRT News.