Na protestoch proti Trumpovi by sa mohli zúčastniť milióny ľudí
Washington 18. októbra (TASR) - Davy ľudí sa v sobotu v USA zhromaždili na viac ako 2600 plánovaných protestoch pod názvom No Kings proti prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Organizátori očakávajú, že by sa na demonštráciách mohli celkovo zúčastniť milióny ľudí, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Demonštranti v sobotu zaplnili aj ulice americkej metropoly, kde postupovali smerom ku Kapitolu, skandovali a niesli transparenty, americké vlajky a balóny. Mnoho ľudí malo podľa Reuters oblečené kostýmy a celé zhromaždenie vo Washingtone sa nieslo v pokojnej karnevalovej atmosfére. Veľké davy ľudí sa zišli aj v ďalších amerických mestách ako New York, Boston, Chicago a Atlanta.
Vysokopostavení demokratickí zákonodarcovia protesty podporili. Republikáni naopak demonštrácie kritizovali, pretože podľa nich ľudí motivujú k politickému násiliu, ozrejmuje Reuters.
Dana Fisherová, profesorka na American University vo Washingtone, predpovedala, že sobotňajšia demonštrácia by mohla byť najväčším protestným zhromaždením v modernej histórii USA. Podľa Reuters očakáva, že sa na ňom celkovo zúčastnia viac ako tri milióny ľudí.
Prvé protesty s názvom No Kings sa uskutočnili v júni a už vtedy odzrkadľovali frustráciu ľudí z krokov Trumpovej administratívy. Obyvatelia kritizujú predovšetkým trestné stíhanie prezidentových politických nepriateľov, celonárodné razie zamerané na prisťahovalcov, prepúšťanie federálnych zamestnancov, zníženie financovania elitných univerzít a nasadenie jednotiek Národnej gardy do viacerých miest v USA, vysvetľuje Reuters.
