Na protestoch proti vojne na Ukrajine v Rusku zadržali vyše 170 ľudí

Moskva 2. apríla (TASR) - Na protestoch proti vojenskej operácii ruskej armády na Ukrajine, ktoré sa v sobotu konali v 14 ruských mestách, bolo zadržaných najmenej 176 ľudí.



Podľa agentúry AFP to uviedla ruská mimovládna organizácia OVD-Info, ktorá monitoruje zatýkanie počas protestov v Rusku.



Aktivisti na sociálnych sieťach avizovali, že protestné zhromaždenia sa v sobotu uskutočnia v približne 30 ruských mestách.



Vo svojom vyhlásení uviedli, že chcú protestovať proti "kolapsu (ruskej) ekonomiky", proti ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a žiadať slobodu pre väzneného kritika Kremľa Alexeja Navaľného.



"Rusko si zaslúži mier, demokraciu a prosperitu," deklarovali.



Agentúra AFP vo svojom spravodajstve informovala, že jej spravodajca v Moskve bol v parku Zariadie, ktorý sa nachádza neďaleko Kremľa, svedkom zatknutia viac ako 20 ľudí.



Polícia podľa tohto zdroja eskortovala do pristavených policajných dodávok aj takých ľudí, ktorí - v hustom snežení - sedeli na lavičke, alebo "len tak" stáli. Dôvod zadržania policajti týmto osobám nevysvetlili.



Protest sa konal aj v druhom najväčšom meste Ruska, v Petrohrade, kde AFP zaznamenala niekoľko zatknutí v blízkosti mestského zákonodarného zhromaždenia. V okolí sa zhromaždilo približne 40 ľudí, pričom podľa AFP nebolo jasné, koľkí z nich boli účastníkmi protestnej akcie.



"Nikto nepríde, všetci aktívni boli zadržaní na predchádzajúcich protestoch," povedal 30-ročný Sergej Gorelov, ktorý pre AFP vysvetlil, že sa prišiel "pozrieť a v prípade potreby prejaviť podporu".



"Prišla som len postáť, aby som nejakým spôsobom vyjadrila svoj protest voči všetkému, čo sa deje," povedala pre agentúru AFP 50-ročná Galina Sedovová, pričom dodala, že má strach protestovať aktívnejšie.



AFP vysvetlila, že demonštranti v Rusku riskujú pokuty a možné tresty odňatia slobody už len tým, že vyjdú do ulíc na pacifistickú akciu.



Na protestoch, ktoré sa v Rusku konali po začatí tzv. špeciálnej vojenskej operácie ruskej armády na Ukrajine, bolo už zadržaných viac ako 15.000 ľudí.



Invázia ruských jednotiek na Ukrajinu sa začala 24. februára.