Na protestoch v Bielorusku sa opäť zatýkalo, padli aj varovné výstrely

Minsk 1. novembra (TASR) - Napriek hrozbe použitia sily prezidentom Alexandrom Lukašenkom vyšli už dvanástu nedeľu po sebe do ulíc bieloruskej metropoly Minsk a ďalších miest tisíce demonštrantov, protestujúcich tentoraz proti rastúcej brutalite bezpečnostných zložiek. V Minsku polícia dokonca použila varovné výstrely do vzduchu, objavili sa aj správy o nasadení zábleskových a ohlušujúcich granátov, uviedla agentúra DPA s odvolaním sa informácie zverejnené na aplikácii Telegram a stránke TUT.by.



Nezávislý spravodajský portál TUT.by napísal, že počas protestov polícia brutálne zatýkala ich účastníkov, ale aj novinárov. Webová stránka spring96.org uviedla, že k 15.20 h miestneho času bolo v Minsku a ďalších desiatich mestách zadržaných 327 osôb.



Ešte pred začiatkom "pochodu proti teroru" Lukašenko demonštrantov v piatok varoval, aby neprekračovali červené čiary. "To stačí. Neustúpime," vyhlásil.



V Minsku ohraničili bezpečnostné sily niekoľko veľkých námestí bariérami. Niekoľko staníc metra je zatvorených, čo má demonštrantom skomplikovať účasť na protestoch. Výpadky má aj mobilné internetové pripojenie, aby mali demonštranti sťaženú koordináciu a nemohli zdieľať fotografie a videá.



V Bielorusku od 9. augusta prebiehajú protesty proti falšovaniu výsledkov prezidentských volieb. Podľa oficiálnych údajov v nich so ziskom vyše 80 percent hlasov zvíťazil Alexandr Lukašenko, ktorý vedie krajinu od roku 1994, zatiaľ čo jeho súperka Sviatlana Cichanovská dostala desať percent hlasov. Cichanovská sa v súčasnosti nachádza v exile v Litve.